Tăriceanu şi-a pus partidul în cap. Lider ALDE: Cineva să-i spună că metoda retragerii nu este sigură

„Să-i spună cineva dlui Tăriceanu că metoda retragerii nu este sigură”, a declarat liderul ALDE Satu Mare, Ovidiu Silaghi, după ce a fost contactat de Mediafax pe tema retragerii lui Călin Popescu Tăriceanu din cursa pentru prezidenţiale dar şi din coaliţia de guvernare.

„O anumită repoziţionare a partidului pe scena politică va trebui să existe. Întotdeauna când există un organism statutar, deciziile trebuie luate conform documentelor statutare, cu consultări prealabile”, a afirmat şi liderul ALDE Sălaj, Caleriu Crişan.

Nemulţumirile liderilor locali ai ALDE au apărut în urma deciziilor din ultimele zile ale conducerii partidului. Preşedintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a menţionat într-o intervenţie pentru Mediafax că nu s-a ţinut cont de discuţiile dinainte de europarlamentare şi că liderii din teritoriu au fost ignoraţi. Cât despre retragerea lui Tăriceanu din candidatura la alegerile prezidenţiale, Iordache afirmă că „e o chestiune de lipsă de respect faţă de noi. Nu se face aşa ceva”.

„ALDE LA RĂSCRUCE. Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o socanta fuziune cu Ponta-Tudose-si-un-limbric. Nu, evident ca nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana in vacanta nu o luna, ci pentru ca probabil fiindu-mi cunoscuta fermitatea convingerilor a fost mai bine sa fiu evitat”, a scris pe facebook Daniel Zamfir, care a subliniat că asocierea cu Victor Ponta e o problemă până şi pentru candidatura lui Mircea Diaconu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: