Tăriceanu, atac voalat la guvernare pe tema construcţiei de autostrăzi: Suntem azi exact cum eram în ianuarie 2017

„Nu există o direcţie clară care să se fi dat şi pe care să o urmeze. Aşa se face că azi, când discutăm despre buget, observ un lucru şi vă spun că am mari dezamăgiri: de la preluarea guvernării în ianuarie 2017, au fost câteva deziderate pe care şi eu şi alţii le-am enunţat: să începem autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov. Suntem la peste doi ani şi jumătate şi nu s-a întâmplat nimic. Am prevenit-o pe doamna premier că aceasta formulă de parteneriat public privat pe care a lansat-o la un moment dat nu poate să ducă la concretizarea acestui proiect. Îmi pare rău că am avut dreptate. Suntem azi exact cum eram în ianuarie 2017”, a declarat Tăriceanu, într-un interviu pentru Mediafax.

Preşedintele Senatului a adăugat apoi că autostrada Piteşti-Sibiu este „ca un plămân prin care economia românească trebuie să respire” şi critică faptul că nu s-au realizat alte studii de fezabilitate după ce acestea au fost respinse de Comisia Europeană în 2017.

„Discut acum despre autostrada Piteşti-Sibiu care face parte din Coridorul IV Pan-European. Este o bucată esenţială care ar permite sudului României să se lege de Transilvania şi de Vest, de Europa Centrală. În momentul de faţă marea parte a ramurilor industriale din economie, cum e industria automobilului, sunt situate în sudul ţării. Această bucată de autostradă este ca un plămân prin care economia românească trebuie să respire. Unde suntem astăzi? În acelaşi stadiul în care eram în 2017, în care ni se spune că studiile de fezabilitate, care au fost făcute, dar care nu au fost acceptate de Comisia Europeană, ar putea să fie valabile, pe baza lor să se demareze proiectul. Ei bine, Comisia Europeană nu şi-a dat acordul pe aceste studii de fezabilitate, care, dacă nu mă înşel, au o vechime de aproape 20 de ani. Nu s-au făcut alte studii noi. Şi stăm blocaţi, nu se mişcă nimic”, a mai spus Tăriceanu.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: