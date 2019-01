Surse: Baronii PSD îl suspectează pe Dragnea că nu mai vrea să dea amnistie şi graţiere pentru că a nimerit la un complet favorabil. Ordonanţa, la mâna lui Toader

Baronii PSD se tem că Liviu Dragnea a renunţat la planul „salvării colective“, aşa cum e numită în partid ordonanţa de urgenţă privind amnistia şi graţierea. Liderii social-democraţi îl suspectează pe Dragnea că vrea să se salveze singur de puşcărie, susţin surse politice pentru Adevărul. Rumorile s-au înteţit după ce Liviu Dragnea a nimerit, din a treia încercare, la un complet favorabil de la Înalta Curte, complet care va da sentinţa definitivă în dosarul în care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani şi jumătate cu executare în primă instanţă. Dragnea a scăpat de judecătorii ostili de la Înalta Curte profitând de o decizie a CCR, instituţie unde liderul PSD are o mare influenţă. „Toată lumea aştepta ordonanţa de amnistie şi graţiere în luna decembrie. Acum am intrat deja în an cu două rânduri de alegeri, plus preşedinţia UE, deci va fi greu ca Guvernul să-şi asume un asemenea act de clemenţă. Ne poate costa mult electoral. Oricum, Dragnea e cunoscut ca un tip care negociază numai pentru el“, susţin sursele citate.

Pe de altă parte, surse din sistemul judiciar susţin că decizia în dosarul lui Dragnea va fi la limită. „Dacă ne uităm la cei cinci judecători din complet, pare că scorul va fi de 3 la 2 în favoarea lui Dragnea, deci pentru achitare. Pe de altă parte, nu e exclusă nici o sentinţă definitivă cu executare. Deci ordonanţa de urgenţă rămâne calea mai sigură: l-ar scăpa pe Dragnea de orice emoţie“, susţin sursele citate.

„Nu eu am venit să bat la uşa alianţei“

Premierul Viorica Dăncilă a susţin în repetate rânduri că nu va da ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, însă liderii PSD sunt convinşi că Liviu Dragnea se află în spatele refuzului exprimat public de premier. La finalul lunii decembrie, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii acreditaţi la Palatul Victoria, Dăncilă a spus că Guvernul va adopta ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere numai dacă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, îşi va asuma documentul.

Iar Tudorel Toader nu pare dispus să deschidă porţile închisorilor. Întrebat, în prima zi a anului 2019, la Antena 3, dacă îi e teamă că ar putea da foc la ţară cu amnistia şi graţierea, cum s-a întâmplat cu OUG 13, Tudorel Toader a spus: „ Nu, nu mi-e teamă, pentru că am convingerea că nu fac ceea ce nu trebuie să fac sub aspectul oportunităţii şi al legalităţii sau constituţionalităţii, de aceea până acum nu am avut sentimentul ăsta de teamă. Ştiu OUG 13, care a avut şi un număr cu ghinion, ştiu şi efectele ei. Eu am venit să sting oarecum focul de după ordonanţă, dar nu am această temere, pentru că n-am făcut şi nici nu voi face ceva care să creeze măcar o astfel de stare de pericol, darămite să o producă în mod efectiv “.

Potrivit unor surse politice, Tudorel Toader nu e de acord ca ordonanţa să amnistieze condamnări de până la 10 ani, aşa cum i-a transmis iniţial Liviu Dragnea. Limita a fost stabilită cu dedicaţie pentru Darius Vâlcov, sfetnicul liderului PSD, condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare cu executare pentru corupţie.

De asemenea, întrebat despre stadiul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codurilor penale, măsură cerută tot de Liviu Dragnea, Tudorel Toader a luat distanţă de PSD: „Nu eu am venit să bat la uşa ministerlui sau alianţei de guvernare că vreau să fiu ministru. Eu mi-am construit o carieră universitară, în practică, am acasă o garderobă de robe”.