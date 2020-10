Stenogramă. Cum a pierdut PSD majoritatea în conducerea Senatului. Dispută între Cazanciuc şi Fenechiu

Luni, ora 13.00





Robert Cazanciuc (PSD): Stimaţi colegi, vă propun să ne revedem la ora 14.00. Încă nu avem cvorum la acest moment.

Şerban Valeca (PSD): Trebuie să pui pe cineva să le dea telefoane.

Luni, ora 14.00





Robert Cazanciuc: Stimaţi colegi, avem cvorum? Unu, doi, trei, patru, cinci. Domnule Fenechiu, dezertaţi ca de obicei.

Daniel Fenechiu (PNL): Sunt prezent, dle preşedinte. Eu propun s-o încercăm mâine, poate şi mâine e o zi, e marţi.

Robert Cazanciuc: Stimaţi colegi, nu putem decât să constatăm că e o absenţă în grup a PNL-ului şi în condiţiile astea nu avem cvorum. Asta este, noi am încercat, noi suntem la datorie. PNL-ul fuge, ca de obicei, dezertează.

Daniel Fenechiu: PNL-ul e pe metereze, luptă pentru democraţie, pentru normalitate.

Robert Cazanciuc: Din păcate, nu avem cvorum. Propun să ne revedem la o oră, dată, pe care o vom conveni în prealabil. De principiu, astăzi

Daniel Fenechiu: Dle preşedinte, eu zic că n-are rost să forţăm lucrurile. Nu ştiu ce vreţi să demonstraţi. Aţi făcut două încercări, n-a fost cvorum. Ne revedem mâine. Nu cred că până la ora 12.00 noaptea facem din oră în oră şedinţă.

Robert Cazanciuc: Dle Fenechiu, noi facem din oră în oră ca să demonstrăm că vrem să apărăm românii. Dacă dvs nu vreţi să veniţi, este opţiunea dvs.

Marţi, ora 13.00





Robert Cazanciuc: Doamna secretar general, poate sa ia legatura cineva cu domnul Ganea? Mai incercati un apel telefonic?

Izabela Chencian: Buna ziua. Am incercat o data si nu a raspuns la telefon. Mai incerc.

Robert Cazanciuc: Mai incercati o data. Daca nu, o sa constatam ca nu avem cvorum si mergem mai departe in batalia noastra pentru a proteja romanii, fiecare cum intelege pe drumul lui. Stimati colegi. Suntem: unu, doi, trei, patru, cinci, şase. Din păcate, trebuie să constatăm că nici de această dată nu avem cvorum. În măsura în care vom avea dialog cu ceilalţi colegi ai noştri şi vom putea...în aceste condiţii, cred că nici plen nu vom putea avea mâine şi nici program de lucru în perioada următoare. Nu ştiu cum vom explica românilor că nu avem program de lucru.

Daniel Fenechiu: N-am niciun dubiu, domnule preşedinte, că veţi găsi o explicaţie. Dar va trebui să le explicaţi şi de ce Biroul Permanent este format din 12 persoane şi nu din 13. De ce n-am făcut alegeri pentru preşedinţia Senatlui, că poate vă mobilizaţi mai bine cu opt oameni, decât cu 13. Nu ştiu, mă gândesc.

Robert Cazanciuc: Domnule Fenechiu, nu are legătură cu pandemia. Din moment ce noi nu suntem astăzi şapte, credeţi că am fi fost mai mulţi prezenţi? Era suficient să fiţi prezent dvs, de la PNL, într-un efort comun de a încerca să găsim soluţii pentru români şi lucrurile se rezolvau.

Daniel Fenechiu: Vă promit că fac mobilizare. Îmi spuneţi când faceţi Biroul următor, luni, marţi, şi, personal, cu arcanul îi aduc.

Cine sunt membrii Biroului Permanent al Senatului:

Robert Cazanciuc (PSD)

Titus Corlăţean (PSD)

Şerban Valeca (PSD)

Ion Ganea (PSD)

Marian Pavel (PSD)

Romeo Dunca (PSD)

Paul Stănescu (PSD)

Alina Gorghiu (PNL)

Mario Oprea (PNL)

Cornel Popa (PNL)

George Dircă (USR)

Tanczos Barna (UDMR)





Senatorul traseist Ion Ganea a sabotat PSD, partid care l-a transferat de la PMP. Ganea, fost lucrător al Securităţii pe vremea comunismului, a făcut jocurile PNL, liberalii încercând din răsputeri să blocheze legea prin care alegerile parlamentare pot fi amânate pentru primăvară. Însă dezertarea lui Ganea nu strică planurile PSD: Marcel Ciolacu îşi doreşte alegeri în decembrie pentru a scăpa de oamenii lui Liviu Dragnea.