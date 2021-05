Soţia lui Cioloş spune că este discriminată pentru că nu s-a vaccinat: „Tot de anticorpi şi imunizare vorbim şi la cei vaccinati şi la cei care au făcut boala”

Valerie Cioloş spune că a avut ghinion pentru că în momentul în care a plecat din ţară, Franţa se afla pe lista galbenă şi la întoarcere statul era pe lista roşie.

Într-un alt mesaj, soţia liderului îi anunţă pe cei care s-au înscris la cursul său că îl va ţine online pentru că i-a fost „impusă” carantina.



„Surpriza la aeroportul din Bucuresti.

Vin din Franta unde am plecat o saptamina sa-mi vad parintii. Nu fusesem de 10 luni. Am tot cantarit inainte de a pleca. M-am informat (mi-a luat o jumatate de zi...): sa nu fac rau nimanui, sa pot respecta regulile, sa imi pot tine cursul MBSR in sala la intoarcere.

*Cand am plecat, Franta era pe lista “galbena”. A trecut in “rosu” - asa, de la o zi la alta. Ghinion!

*La intoarcere am aflat ca sunt obligata sa intru in carantina. Ok.

*Dar am facut Covid acum mai putin de 3 luni deci in mod normal sunt imunizata. Nu conteaza. Tot in carantina trebuie sa stau.

*Daca eram vaccinata, nu eram pusa in carantina cu toate ca tot de anticorpi şi imunizare vorbim si la cei vaccinati si la cei care au făcut boala. Oups!!!

Stai! Asta oare nu este discriminare?

Care e diferenta intre o imunizare naturala facuta cu boala si o imunizare indusa?

Intreb. Pe bune”, a transmis soţia liderului pe Facebook.

Măsura carantinei nu se aplică, însă, şi în cazul lui Dacian Cioloş, fiind membru al Parlamentului European.

Valerie Cioloş şi Dacian Cioloş au avut ambii COVID-19. Anul trecut, într-o dezbatere la Digi 24, Cioloş a spus că nu se vaccinează până nu va avea „toate informaţiile pertinente”.