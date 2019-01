Secretarul general al PPE: „Cum vreţi voi să faceţi bugetul UE, dacă nu sunteţi capabili să faceţi un buget naţional?“. Mureşan: Guvernul are zero credibilitate

Adevărul: Aţi avut o întâlnire cu liderii PNL. Care au fost principalele teme de discuţie?

Antonio Lopez-Isturiz: Una dintre principalele teme a fost pregătirea alegerilor europarlamentare. Dar nu ne-am limitat la asta. Suntem conştienţi că urmează alegeri importante în România: alegerile prezidenţiale, acolo unde candidatul nostru, Klaus Iohannis, va intra iar în cursă, alegerile locale - care sunt, de asemenea, importante pentru PPE-, şi, în sfârşit, alegerile parlamentare din 2020, unde noi sperăm ca Ludovic Orban să preia guvernarea României. La alegerile europarlamentare este esenţial pentru ca administraţiile locale din teritoriu să fie active. Primarii trebuie să vorbească despre Uniunea Europeană şi despre beneficiile pe care le aduce aceasta cetăţenilor. Noi vrem să transmitem mesaje pozitive, iar asta ne diferenţiază de socialişti şi liberali (n.r. - ALDE). Ei întotdeauna atacă Bruxelles-ul, întotdeauna caută ţapi ispăşitori.

Domnule Mureşan, sunteţi candidat în cursa internă a PNL pentru europarlamentare. Ce influenţă are PNL în PPE?

Siegfried Mureşan: Am discutat în detaliu despre acţiunile pe care noi, PNL, împreună cu PPE, le vom face în această campanie electorală. PPE va organiza o serie de reuniuni în România, deoarece pentru PPE România e importantă, iar PNL e unul din principalii piloni din cadrul familiei populare europene. De aceea, PPE a luat decizia ca pe durata preşedinţiei române a Consiliului UE să organizeze cât mai multe reuniuni în România şi chiar la sfârşitul acestei săptămâni, vineri, va avea loc o reuniune a tuturor miniştrilor afacerilor externe aparţinând PPE, la care vom participa şi eu şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, pentru a arăta că mergem împreună în lupta electorală. PPE şi PNL apără poporul român, împreună luptăm pentru valorile europene, pentru Justiţie, pentru dreptate. PPE e cel mai mare grup din Parlamentul European şi aşa va rămâne. Asta înseamnă că în momentul în care europarlamentarii PNL fac solicitări pentru România în cadrul PPE, ei obţin sprijin şi au succes. În schimb, socialiştii şi cei din ALDE sunt izolaţi în propriile lor grupuri politice, unde există şi diviziuni.

Aţi vorbit despre unitatea PPE. UDMR este în PPE, dar în România susţine coaliţia PSD-ALDE. De ce se întâmplă acest lucru?

Siegfried Mureşan: Realitatea este că suntem cea mai mare familie politică la nivel european. Dacă ne uităm pe rezultatele tuturor voturilor, acestea subliniază că suntem şi familia politică cea mai coerentă. La alte familii, cum se întâmplă la conservatori sau la ALDE, parlamentarii votează mult mai des de capul lor sau diferit de linia grupului. Realitatea e că există şi stiuaţii când partide membre din cadrul PPE, la nivel naţional nu pot să fie împreună în acelaşi guvern sau câteodată pe poziţii diferite. Legat de situaţia din România, un lucru e clar: PPE apără statul de drept, apără valori europene, doreşte o Justiţie puternică, independentă, care să nu fie atacată. Aceasta e poziţia PNL şi poziţia de care se bucură în PPE.

Ce va face PPE pentru a combate cu succes mişcările populiste şi partidele extremiste din Europa?

Antonio Lopez-Isturiz: În primul rând, să nu fie ca ele. De exemplu, candidatul nostru, Manfred Weber, a explicat în cadrul CSU (partid german de dreapta – n.r) care e diferenţa între ei şi AfD (n.r. – formaţiune considerată de extremă dreapta). La sfârşit, votanţii au văzut că Manfred Weber a avut dreptate. Noi, în PPE, vom rămâne uniţi şi vom transmite un mesaj comun: aceste alegeri nu sunt pentru sau împotriva Europei, ci sunt pentru găsirea de soluţii pe care trebuie să le aducem în faţa europenilor. Noi nu o să ne plângem, nu o să ne lamentăm, nici nu vom da vina pe altcineva. Noi trebuie să venim cu soluţii la probleme. La populişti e foarte uşor, e chiar tentant, pentru că tot ce trebuie să faci e să dai un mesaj negativ. Am văzut asta la Brexit. Oamenii care au adus Brexit, au dispărut ulterior. Ei nu-şi asumă responsabilitatea.

Siegfried Mureşan: Populiştii nu au soluţii. Peste tot unde populiştii au avut un cuvânt de spus a ieşit rău. În Grecia, Alexis Tsipras, populist de stânga, a venit la guvernare în 2015, după ce partidul nostru, de centru-dreapta, membru al PPE, a făcut reforme necesare. Grecia avea prognozată creştere de 2,5%. A venit Tsipras, a făcut referendum să iasă din zona euro, a văzut că nu poate ieşi, a dus Grecia înapoi în recesiune. În marea Britanie au promis marea cu sarea şi vedem ce a ieşit acum. Vedem în Italia cum nu reşesc să guverneze, iar în Finlanda au intrat la guvernare alături de partide responsabile şi imediat ce s-au confruntat cu realitatea dură a guvernării, populiştii s-au divizat, au scăzut în sondaje. Ce promit ei în campanie, nu funcţionează în realitate. Acest lucru e important şi pentru noi, pentru că PSD devine un partid populist, antieuropean. Izolarea în care PSD şi ALDE vor să ne ducă acum nu poate fi o soluţie.

Cum poate PNL să combată acest discurs populist?

Siegfried Mureşan: În primul rând spunând ce lucruri concrete poate face România pentru ei. De când România a devenit stat membru al Uniunii Europene am primit de la UE 46 de miliarde de euro fonduri nerambursabile. Am plătit în aceeaşi perioadă 14 miliarde pentru fondul UE. Am primit cu 32 de miliarde de euro mai mult. Creştem de la an la an bugetul pentru burse Erasmus. De asemenea, au fost fonduri pe agricultură.

Aţi vorbit mai devreme despre Manfred Weber. Va rămâne acesta candidatul PPE pentru funcţia de preşedinte al Comisiei? Sunt discuţii şi despre Michel Barnier.

Antonio Lopez-Isturiz: Acelaşi lucru s-a întâmplat şi 2014. Au spus că Jean-Claude Juncker, la acea vreme candidat al PPE, nu va deveni preşedinte al Comisiei Europene. Dar a devenit. Una dintre critici e aceea privind implicarea oamenilor pentru alegerea candidatului, pentru că ei nu votează direct preşedintele Comisiei Europene. Procesul Spitzenkandidat a fost făcut de aşa natură încât oamenii, chiar dacă nu sunt votează direct, să simtă implicarea. Manfred Weber, la fel ca Jean-Claude Juncker, va veni în România, va discuta cu oamenii, va oferi soluţii, îi va asculta. Manfred şi-a centrat campania sa pe ascultatul oamenilor. Manfred este o persoană care în cadrul grupului nostru a găsit consens între diferite ţări şi diferite partide politice. Eu cred că e persoana ideală să ducă consensul în Comisia Europeană.

Siegfried Mureşan: Manfred Weber e candidatul ales democratic şi transparent la Congresul PPE de la Helsinki. Noi, PNL, împreună cu celelate partide membre ale PPE mergem în faţa cetăţeanului şi spunem: un vot dat nouă, e un vot dat pentru Manfred Weber. Weber, ca lider la grupului PPE din Parlamentul European, cunoaşte România foarte bine. Care e situaţia la celelalte familii politice. La socialişti candidat e Frans Timmermans. Între PSD şi Timmermans e o diferenţă ca de la cer la pământ. Timmermans vrea stat de drept, PSD e în capătul celălalt. Timmermans trimite scrisori Guvernului României şi le spune nu afectaţi legile Justiţiei, implementaţi ceea ce a spus Comisia Europeană. Influenţa PSD pe lângă propriul lor candidat e zero. Iar la ALDE, liderul grupului, Guy Verhofstadt, spune: „dacă nu ţineţi cont de recomandările Comisiei de la veneţia, nu vom merge împreună în această campanie electorală, domnule Tăriceanu“. Aşadar, tot zero influenţă. PNL şi PPE au cea mai cinsitită ofertă pentru cetăţean.

Antonio Lopez-Isturiz: Liberalii din ALDE nu au nici măcar un candidat. Nu au ajuns la un acord. Cum ar putea să influenţeze politicile UE, dacă nu au nici măcar un candidat. Are loc o ciocnire a personalităţilor între Verhofstadt şi Macron, care vor să ia cuvântul liberal de la PPE. Adevăraţii liberali sunt la PPE. În ALDE este un mix de partide care nu-şi găsesc un loc în alte grupuri.

De la 1 ianuarie şi până la sfârşitul lunii iunie România deţine preşedinţia Consiliului UE. Cum se descurcă România până acum?

Antonio Lopez-Isturiz: Să fim clari. E preşedinţia României, a poporului român. Nu este o preşedinţie a premierului, pentru că uneori vedem tentaţia guvernelor socialiste să folosească această deţinere a preşedinţiei pentru scopuri politice. PPE e decis să ajute preşedinţia, pentru că noi vrem să ajutăm poporul român. Preşedinţia e o bună oportunitate. Problema apare când acelaşi guvern care deţine preşedinţia atacă zilnic Bruxelles-ul, se plânge şi încearcă să găsească ţapi ispăşitori. Cum vreţi voi să faceţi un buget al Uniunii Europene, dacă voi nu sunteţi capabili să aveţi un buget adoptat la nivel naţional? Rezolvaţi-o imediat!

Cum vi s-a părut că s-au descurcat miniştrii români până acum?

Siegfried Mureşan: Cred că trebuie să distingem între poporul român şi politicienii pe care avem ghionionul să-i avem la conducerea ţării. Poporul român e pregătit să arate România întregii UE. Cu Guvernul lucrurile stau în felul următor: preşedinţia UE e cea mai bună oportunitate pe care România o are de când am devenit stat membru al UE. Guvernul actual are zero credibilitate în momentul actual. Din trei motive. Primul: din cauza atacului la justiţie şi valori europene. Doi: din cauza modului cum gestionează economia. Trei: modul în care se raportează la propriul popor. Niciodată nu am văzut în UE, un prim-ministru mergând şi spunând lucruri meadevărate despre propriul popor, cum a făcut Viorica Dăncilă despre protestele din 10 august. În plus am văzut săptămâna trecută în Parlamentul European miniştrii Guvernului Dăncilă cum s-au prezentat. Din păcate nu vom reuşi să fructificăm cu acest guvern toate oportunităţile ce decurg din această preşedinţie.

Domnule Lopez-Isturiz, cum vi s-au părut discursurile şi sesiunile de audieri ale miniştrilor din Guvernul Dăncilă?

Antonio Lopez-Isturiz: Membri din diferite grupuri politice au enunţat uneori lipsa pregătirii sau a cunoştinţelor anumitor miniştri. Multe dintre remarcele negative au venit de la socialişti sau de la cei din ALDE. Şi noi am fost şocaţi.

Care e mesajul dvs pentru electorat?

Antonio Lopez-Isturiz: Un vot pentru PNl e un vot pentru PPE. Cred că fiecare vot este important. Noi luptăm împotriva soluţiilor populiste, care sunt şi la dreapta, şi la stânga noastră. PPE e la conducerea UE din 1999. Noi am condus Europa şi în perioada crizei economice, iar Comisia Juncker a creat aproximataiv 12 milioane de locuri de muncă. România este una din ţările cheie din campanie. S-a stabilit de către echipa noastră de campanie că ţările cheie pentru PPE, la aceste alegeri, sunt Franţa, Spania, Italia şi România.

