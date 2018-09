Rovana Plumb, propusă ministru interimar al Educaţiei de premierul Viorica Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă a trimis, la Palatul Cotroceni, propunerea ca interimatul funcţiei de ministru al Educaţiei să fie asigurat de Rovana Plumb. În prezent, Rovana Plumb este şi ministru al Fondurilor Europene. Este, de asemenea, preşedinta Organizaţiei de femei din PSD şi o susţinătoare a liderului PSD, Liviu Dragnea.

Fostul ministru Valentin Popa a demisionat, joi, din funcţie, după o discuţie cu liderul social-democrat Liviu Dragnea. Popa a precizat că nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanţei privind desfăşurarea orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor.

„Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de aprobare a punctului 16 din ordonanţă, ca orele de Româna la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale să fie desfăţurate în limbile minorităţilor, de profesori de specialitate. UDMR doreşte revenirea la starea anterioară, când aceste ore erau susţinute în afara normei de bază şi plătite suplimentar de către învăţătorii de la clase care predau în limbile minorităţilor şi care astfel primeau până la 20% în plus la salariu. După prânz, am anunţat-o pe doamna premier că demisionez”, a declarat fostul ministru al Educaţiei, Valentin Popa.



Conform cadrului legal in vigoare, preşedintele Klaus Iohannis este cel care trebuie sa desemneze ministrul interimar al Educaţiei, prin semnarea unui decret. Interimatul nu poate depăşi 45 de zile.