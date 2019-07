Robert Negoiţă: Iubita domnului Dragnea era permanent la partid şi dădea ordine

Negoiţă a afirmat că în epoca Liviu Dragnea deciziile din CEx-urile informale ale partidului se luau „la ciorbă” şi că fostul lider îi schimba pe liderii din teritoriu după cum dorea el.

„Toată perioada Liviu Dragnea a fost aşa. Eu am fost invitat în astfel de întâlniri, le-am considerat total neprincipiale şi n-am mai participat, ba dimpotrivă m-am şi poziţionat împotriva lui Liviu Dragnea. Am considerat incorect. Nu am fost niciodată al Scroviştea. Am auzit că se întâlneau acolo şi stabileau ce trebuie să se întâmple în şedinţele oficiale, cele statutare. Erau mulţi, dar îi chemau aşa pe grupuri”, a mărturisit Negoiţă la Digi24.