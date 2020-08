Reacţia lui Ponta după dezvăluirile lui Portocală: Infractori plătiţi de Guvern. O să-l scoată şi pe Dincă să ne înjure. „Zdrenţelor”, tot o să votăm moţiunea

„PRO Romania conteaza din ce in ce mai mult pe scena politica / pentru ca votam Motiunea de Cenzura contra Guvernului Orban / pentru ca luptam in Alegerile Locale si nu facem blaturi cu tot felul de baroni si lipitori conectate la bani publici!

Iar abuzurile si ticalosiile comise de Portocala nu le lasam , de frica, nepedepsite!

In Septembrie 2016 eram in plina campanie pentru Alegerile Parlamentare - trebuia sa fiu impiericat sa ajut PSD sa castige - si Mafia politica i-a dat ordin lui Portocala Negulescu sa imi faca dosarul «Blair» / dar judecatorii i-au dat peste bot vazand probele falsificate / si eu am ajutat PSD sa castige Alegerile!”, a relatat Victor Ponta pe Facebook.