Răsturnare de situaţie? Ciolacu anunţă că e posibil ca Tudorache să fi câştigat alegerile de la Sectorul 1. „Trendul electoral este unul foarte clar”

„Au cerut desfiinţarea SIIJ, au ieşit magistraţii şi au spus că e cea mai mare prostie, această desfiinţare a SIIJ. O boicotează, a boicotat-o şi dl Predoiu, şi actualul ministru, să nu funcţioneze, ca să demonstreze că n-au eficienţă. De fapt nu vă dăm posturi, normal că nu aveţi eficienţă, trebuie să vă desfiinţaţi", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seară, la TVR.

Liderul PSD a susţinut că, în urma renumărării voturilor dispusă de un procuror de la Secţia specială, Clotilde Armand a pierdut alegerile la Primăria Sectorului 1.

„Ce aflăm în seara asta? Ancheta de la SIIJ, pentru că şeful Biroului electoral de sector era un magistrat şi ancheta e dusă de către SIIJ, aflăm că de fapt dna Clotilde a pierdut alegerile. Mai sunt 220 de saci de numărat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare că dl Tudorache a câştigat alegerile. În momentul în care se desfiinţează SIIJ, se desfiinţează şi această anchetă. Şi atunci o îngropăm. Eu nu înţelegeam de ce este acest elan de desfiinţare a SIIJ, în seara asta am aflat", a declarat Ciolacu.

Liderul social-democrat a afirmat că are "detalii" legate de acest subiect. „Au mutat numărătoarea voturilor la Poliţie, uite, oamenii aceia şi-au făcut datoria. Cunosc detalii. Mai sunt 200 şi ceva de saci. Este exact cum am spus că PMP nu va intra în Parlament pentru că există un anumit trend. Trendul acela se va menţine. Diferenţele de la sac la sac continuă să fie la fel. Informaţia este că dl Tudorache a câştigat alegerile. Vreau s-o văd pe.... presupun că dna Clotilde ... ea nu-i bolşevică, nu? Tehnic? Vom declanşa strângerea de semnături şi referendum pentru a face alegeri în Sectorul 1. Dar presupun că dna Clotilde nu e bolşevică, ca pe timpul lui Stalin, nu conteată cine votează, contează cine numără... îşi va da demisia, va pleca (...)", a adăugat Ciolacu.

Preşedintele PSD a susţinut că ancheta ar urma să fie finalizată în 15 zile. „Îi anunţ cu tristeţe că SIIJ nu se va desfiinţa în 15 zile până ancheta va fi finalizată", a mai declarat Ciolacu.

În replică, Clotilde Armand a scris pe Facebook: ”Şeful PSD spune că am pierdut alegerile. După ce toate instanţele de judecată din România au decis că eu sunt primarul ales al Sectorului 1, s-a trezit dl. Ciolacu la câteva luni de la hotărârea judecătorească definitivă să arunce încă un fake news la Televiziunea Publică. Părerea lui este că fostul primar diamant a câştigat alegerile din Sectorului 1. Atunci când un PSD-ist spune asta înseamnă că este exact pe dos”.