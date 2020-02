Răspunsul lui Tăricenu pentru Gerea: Nu am de ce să-mi dau demisia

Deputatul ALDE Andrei Gerea i-a solicitat liderului partidului, Călin Popescu Tăriceanu, să-şi dea demisia de la fruntea formaţiunii, după ce ieri, acesta din urmă s-ar fi întâlnit cu conducerea PSD pentru negocierea unei noi majorităţi. „Este inacceptabilă continuarea aceluiaşi joc care a dus ALDE în situaţia actuală”, a mai afirmat Gerea.

Întrebat joi, la finalul consultărilor de la Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis, dacă are de gând să facă un pas de la conducerea partidului, Tăricenu a răspuns scurt:

„Nu am de ce”.

În ce privesc nemulţumirile din interiorul partidului, liderul ALDE a afirmat că vocile formaţiunii sunt distincte şi că acestea au voie să se exprime.

„Pentru că ALDE e un partid democratic, se întâmplă două lucruri. Sunt şi voci distincte, care au voie să se exprime, şi pe de altă parte, există respectul pentru instanţele statutare ale partidului. Astăzi la ora 12 am avut o reuniune a Biroului Politic Executiv al partidului în care am discuttat variantele pe care le avem la dispoziţie, şi în acord cu membrii biroului executiv, am prezentat preşedintelui punctul nostru de vedere”, a mai precizat Tăriceanu.

Tăriceanu, somat de Gerea să oprească „piruetele”

Cu câteva ore în urmă, fostul ministru al Energiei îl critica pe Tăriceanu şi pe Facebook pentru negocierile duse cu liderii PSD după moţiunea de cenzură.



„Ieri, imediat după votul pe moţiune, am aflat cu surprindere şi dezamăgire că dl. Călin Popescu Tăriceanu s-a întâlnit cu iniţiatorii moţiunii care a dărâmat guvernul din care făceam parte. Nu pot să nu mă intreb ce căuta dl. Tăriceanu la această discuţie. Pregătea o alianţă politică alături de cei de care ne-am despărţit acum câteva luni?! Este de neacceptat să întorci spatele celor cu care te-ai aliat acum 3 luni şi să revii alături de cei de care te-ai despărţit acum 5 luni”, a scris Andrei Gerea pe Facebook.



Acesta din urmă şi-a continuat asaltul asupra lui Tăriceanu, spunând despre acesta că a distrus încrederea electoratului în ALDE. Totodată, Gerea şi-a arătat dezacordul de a sta la masă cu PSD.



„Este inacceptabilă continuarea aceluiaşi joc care a dus ALDE în situaţia actuală. Acest demers politic face parte dintr-un lung şir de piruiete, iar preţul plătit este chiar pierderea încrederii electoratului ALDE în noi. Trebuie să oprim aceste piruiete politice. A sta la masă cu cei care au iniţiat moţiunea împotriva guvernului din care faci parte este o atitudine cu care nu pot fi de acord”, a mai precizat fostul ministru.