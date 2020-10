Radu Mihail şi Iulian Ştefan Lorincz deschid lista candidaţilor USR-PLUS Diaspora la parlamentare

Cei 10 candidaţi au experienţă profesională în instituţii europene sau în domeniul privat, iar anii petrecuţi în afara României i-au ajutat deopotrivă să-şi construiască cariere solide, dar şi să găsească soluţii la problemele cetăţenilor români din Diaspora, obiective pe care vor să le realizeze odată cu intrarea în Parlament, arată un comunicat de presă al Alianţei USR-PLUS remis miercuri News.ro

Candidaţii USR PLUS Diaspora pentru Senat

Radu Mihail, primul candidat de pe lista pentru Senat, reprezintă deja Diaspora de patru ani în Parlamentul României, timp în care a iniţiat numeroase proiecte legislative şi campanii în beneficiul românilor din străinătate. De la reprezentarea corectă a Diasporei în Parlament şi #StopCoziLaVot, prin care au fost asigurate condiţii mai bune de votare pentru Diaspora, la introducerea votului electronic la distanţă pentru toate tipurile de alegeri şi „Simplu ca afară”, campanie pentru identificarea şi implementarea soluţiilor Diasporei pentru îmbunătăţirea serviciilor administrative româneşti.

Marius Cobianu este funcţionar european, absolvent al Academiei de Studii Economice, secţia cu predare în limba franceză, şi fost bursier al guvernului francez. După un master în Gestiune financiară și studii europene la Centrul European Universitar din Nancy (Franța), şi-a început cariera la Parlamentul European, unde a organizat, împreună cu Asociaţia belgo-română Rombel şi Consiliul Românilor de Pretutindeni, două conferințe de anvergură, pe teme de interes pentru Diaspora.

Ina Monica Georgescu, de profesie IT Business Analyst, are experiența marilor corporații internaționale, diplomă de licenţă la Academia de Studii Economice în București şi trei mastere în Studii Internaţionale şi Europene, Monitorizarea şi Managementul Mediului, respectiv Economie la universităţi din Franţa, România şi SUA (Institut Européen des Hautes Études Internationales, Franța; Universitatea Dunărea de Jos, Galați, România; University of Texas at Austin, SUA). La întoarcerea în România, după 8 ani petrecuţi în SUA, a coordonat proiectul #Ajutacasa, care adună într-o hartă unică zeci de spitale și asociații din toată țara implicate în lupta cu virusul SARS-COV-2, în vederea facilitării donațiilor către aceștia, şi s-a implicat în proiectul Lokal Diaspora în vederea sprijinirii candidaților la alegerile locale din județul natal.

Lucian Sangeorgean, inginer de profesie, este absolvent a două Facultăţi (Construcţii - Petroşani, respectiv Căi Ferate, Drumuri şi Poduri – Cluj Napoca) şi a unui master în Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă. A decis să se implice în politică în 2019, la cinci ani după ce s-a stabilit în Marea Britanie, convins fiind că, prin măsuri atent gândite, poate fi inversat trendul migrării şi Diaspora poate fi adusă din nou acasă.

Candidaţii USR-PLUS Diaspora pentru Camera Deputaţilor

Iulian Ştefan Lorincz, absolvent al Universidad Politécnica de València, are propriul birou de arhitectură, unde realizează proiecte urbanistice, industriale, reabilitare şi design, şi este unul dintre fondatorii filialei USR Diaspora. Vrea să reprezinte Diaspora în Parlamentul României convins fiind că poate fi construită o țară unde românii plecaţi să-și dorească să se întoarcă și din care să nu mai trebuiască să plece pentru a putea trăi demn. Pe lista sa de priorităţi se numără facilitarea votului pentru românii din Diaspora, dar şi combaterea traficului de fiinţe umane, ţinând cont că România este țara membră UE din care provin cele mai multe victime.

Simina Tulbure este de la 19 ani, când s-a stabilit în Marea Britanie, un ambasador al României. A absolvit facultatea şi masterul la University of Essex, are experienţă în Parlamentul European şi Banca Europeană de Investiţii, a făcut sute de ore de voluntariat şi s-a implicat în activitatea Societăţii Române de la Essex promovând cultura şi tradiţiile româneşti. Îşi doreşte ca românii din Diaspora să fie mai bine reprezentaţi în Parlamentul României şi să poată vota mai uşor, atât în secţii de votare nou înfiinţate, cât şi prin corespondenţă, susţine înfiinţarea Departamentului pentru Repatriere, care să asigure coordonarea activităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind repatrierea şi reintegrarea românilor din Diaspora.

Marius Octavin Olaru are 35 de ani, dar de 16 ani locuieşte în Italia. A studiat Inginerie Informatică la Universitatea din Modena şi Reggio Emilia, obţinând atât diploma de licenţă, cât şi cea de master cum laude, după care şi-a definitivat studiile doctorale în Information and Communication Technologies în cadrul aceleiaşi universităţi. Este consultant software IT şi a fost, în paralel, cadru didactic al Departamentului de Inginerie al Universităţii din Modena. S-a implicat în politică în 2018, conştient că a aşteptat suficient ca schimbarea să vină de la alţii şi că a venit momentul să fim noi înşine parte a schimbării.

Ionuţ Aioniţoaei este, din 2017, Coordonator de Echipă în cadrul Comisiei Europene, lucrând la următoarea generaţie de sisteme de analiză pentru Direcţia de Resurse Umane şi Securitate. Deţine mastere în Management superior în IT, respectiv Management de Proiect, este licenţiat în Informatică, certificat în managementul serviciilor IT (ITIL), auditor de terţă parte pe Securitatea Informaţiilor.

George Catrina, cu o experienţă de aproape 10 ani în management în cadrul unor companii private din România şi Marea Britanie, este licenţiat în Ştiinţe Economice, respectiv Drept şi Administraţie Publică. Îşi propune să militeze pentru protecţia şi drepturile cetăţenilor români ca minoritate etnică, dar şi pentru încurajarea flux-urilor financiare din exterior spre România.

Pamela Chiricheu, absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara - Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie – şi a Hochschule für Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig, locuieşte în Germania de cinci ani şi construieşte poduri de legătură între diasporeni şi România. Este bibliotecară şi profesoară de limba şi literatura română, promotoare a culturii şi literaturii româneşti peste graniţele ţării, s-a implicat în proiectul „N-am uitat de unde am plecat” şi are o experienţă bogată în organizarea, promovarea şi performarea evenimentelor culturale la Târgul de carte din Leipzig.

Sursa citată precizează că, de la intrarea în Parlament, USR a depus mai multe iniţiative legislative care să simplifice votul în Diaspora, printre care exercitarea votului timp de două zile la alegerile parlamentare, dar şi o iniţiativă pentru creşterea reprezentativităţii celor cinci milioane de români aflaţi în afara României prin suplimentarea numărului de parlamentari, la 10 deputaţi şi 4 senatori.