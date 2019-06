Cu ce mandat merge PSD la Cotroceni. Robert Negoiţă: Regret că PSD a ţinut în funcţie un om până a plecat în cătuşe

UPDATE Urmează delegaţia PSD, ultima de pe agenda consultărilor. Înante de a merge la Coroceni, Viorica Dăncilă l-a acuzat pe şeful statului că nu respectă Constituţia. „Ca să mergi la consultări nu înseamnă să formezi o majoritate ca să dai la o parte Guvernul României“, a spus premierul, care nu e de acord ca referendumul pentru modificarea Constituţiei să aibă loc concomitent cu alegerile prezidenţiale.

Din partea PSD vor participa la consultările cu şeful statului premierul Viorica Dăncilă (preşedintele interimar al partidului), Paul Stănescu (preşedintele executiv interimar al PSD), Marcel Ciolacu (preşedintele Camerei Deputaţilor), Mihai Fifor (preşedintele Consiliului Naţional al PSD, şi Eugen Teodorovici (ministrul Finanţelor).

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a lansat un nou atac la aresa lui Liviu Dragnea: “Am un regret şi faptul că Partidul Social Democrat a ţinut în funcţie un om până a plecat în cătuşe de acolo, e o chestiune mult mai gravă decât înţeleg mulţi din interiorul partidului. Sau cel puţin asta e percepţia mea”.

Acesta a mai afirmat şi că regretă fatul că a fost nevoie de alţii pentru a face curăţenie în partid.

“Dacă am un regret, am un regret că au trebuit alţii să vină să ne facă nouă curăţenie, adică să scăpăm de personaj. Nu are cum să fie la fel, adică ceva cât de cât apropiat de nivelul de ticăloşenie pe care îl întruchipa acel personaj, acel individ, este greu”, a mai spus Negoiţă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: