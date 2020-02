PSD încearcă să blocheze OUG pe anticipate cu un fals. Iordache: Dacă vrei să votezi, stai, frate, acasă şi votează! Dacă eşti voiajor, e problema ta

Înainte să fie dat jos prin moţiune de cenzură, Guvernul Orban a adoptat o ordonanţă de urgenţă care le permite românilor să voteze la alegerile parlamentare la orice secţie din ţară sau din străinătate. Până acum se putea vota doar în raza judeţelui de reşedinţă. Spre exemplu, o persoană cu buletin de Braşov putea vota, tradiţional, la secţia arondată adresei, dar şi în altă localitate din judeţ. În schimb, nu putea vota în alt judeţ.

Care era logica? Fiecare judeţ reprezintă o circumscripţie electorală, deci dacă aveai buletin de Braşov trebuia să alegi parlamentarii de Braşov care să te reprezinte în Legislativ. Ce a schimbat PNL? La alegerile anticipate, care vor avea loc la vară – dacă se va ajunge la dizovarea Parlamentului – se va putea vota oriunde. Spre exemplu, o persoană cu buletin de Bucureşti, dacă în luna iunie va fi la mare, va putea vota la orice secţie de vot de pe litoral. Însă nu va putea vota o listă de candidaţi pentru Bucureşti, ci una pentru Constanţa. Desigur, românii care în ziua votului nu sunt în localitatea de domiciliu au şi opţiunea de a nu se prezenta la vot.

Orban, certat de Iohannis că a supărat PSD În discuţia purtată miercuri la Vila Lac, preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PNL că, în ciuda opoziţiei PSD, se va ajunge la alegeri anticipate, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul“. Comitetul Executiv (CEX) al PSD a decis boicotarea şedinţei de luni pentru învestirea (respingerea) Guvernului Orban 2, pe motiv că aşteaptă mai întâi verdictul CCR. Fără senatorii şi deputaţii PSD, liberalii nu pot întruni cvorumul de şedinţă, deci votul va fi amânat. Tot social-democraţii vor stabili data şedinţei următoare. Totuşi, Klaus Iohannis i-a reproşat premierului Orban că a introdus în ordonanţa de urgenţă prevederea potrivit căreia, la alegerile parlamentare anticipate, se va putea vota la orice secţie de vot, indiferent de domiciliu. ”Iohannis a spus că acest articol a iritat PSD”, susţin surse participante la şedinţă pentru „Adevărul“. Fără PSD nu pot fi organizate anticipate. În cazul în care Guvernul Orban 2 va fi respins, preşedintele îl va desemna tot pe Ludovic Orban pemier, cu certitudine. Numai că PNL va opera câteva modificări în echipa de miniştri a Guvernului Orban 3, susţin sursele citate. „În final, Iohannis ne-a spus că tot noi vom fi la guvernare în următorii patru ani, chiar dacă PSD va bloca alegerile anticipate“, susţine unul dintre liderii PNL.

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvernul Orban, care prevede liberalizarea votului, a intrat deja în vigoare, apoi a ajuns în Parlament, unde, potrivit procedurii, trebuie adoptată, modificată sau respinsă printr-o lege. În Parlament, PSD are majoritate, cu toate că, oficial, e în Opoziţie. Astfel, la Senat, PSD a respins în integralitate ordonanţa Guvernului Orban. Săptămâna viitoare urmează votul decisiv în Camera Deputaţilor. Dacă va fi din nou respinsă, se va reveni la sistemul care încorsetează drepul de vot în judeţul de domiciliu În timp ce libearalii susţin că ordonanţa oferă mai multe şanse de a vota, social-democraţii spun că o vor trânti şi la Cameră, pe motiv că OUG este „neconstituţională şi nedemocratică“.

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei, susţine că votul la orice secţie influenţează modul de repartizare a mandatelor pe fiecare judeţ în parte. „OUG e neconstituţională. Spre exemplu, Constanţa are 5 senatori şi 11 deputaţi la 600.000 de votanţi. Dacă e vară, pe litoral vor fi încă 100.000 de oameni cu drept de vot. Şi atunci Constanţa ar trebui să aibă cu doi deputaţi mai mult“, a explicat Florin Iordache pentru „Adevărul“.

Deputatul PNL Gabriel Andronache îl contrazice. „E o absurditate ce susţine PSD, pentu că numărul de mandate atribuite unui judeţ rămâne acelaşi indiferent de voturile pe liste suplimentare. În Constanţa, chiar dacă vin 100.000 de oameni mai mult la vot, tot 11 deputaţi rămân. Voturile în plus se duc în coşul naţional, la redistribuire“.

Cum se formează un mandat de parlamenatr? În funcţie de populaţie şi de prezenţă la vot. Spre exemplu, în judeţul Constanţa, 600.000 de persoane cu drept de vot îşi aleg 11 deputaţi, deci un mandat se constituie cu vreo 50.000 de voturi. Astfel, dacă se înregistrează o prezenţă de peste 600.000 de oameni la urne, se bifează cele 11 mandate, iar restul voturilor merg la redistribuire în coşul naţional, alături de alte voturi rămase tot pe dinafara în alte judeţe. În final, se mai constituie alte mandate în funcţie de surplusul electoral al fiecărui partid. În conculzie, în Constanţa pot veni la urne încă un milion de votanţi peste cei 600.000 arondaţi judeţului, dar tot 5 senatori şi 11 deputaţi va avea judeţul în Parlament. Însă românii aflaţi în concediu în iunie, când vor avea loc alegeri anticipate, vor putea să-şi exercite dreptul la vot. Dacă vor.

Florin Iordache nu e de acord. „Guvernul te anunţă cu trei luni înainte când e data alegerilor. Dacă vrei să votezi, stai, frate, acasă şi votează! Dacă tu eşti voiajor şi pleci în ziua votului, e problema ta. Dacă locuieşti în Bucuerşti, îţi alegi parlamentar de Constanţa? N-are logică“, spune deputatul PSD pentru „Adevărul“.

Dacă vrei să votezi, stai, frate, acasă şi votează! Dacă tu eşti voiajor şi pleci în ziua votului, e problema ta. Florin Iordache, deputat PSD

Ba are logică: spre exemplu, poţi acorda un vot partidului preferat, nu neapărat listei din judeţul unde locuieşti. În plus, Curtea Constituţională, într-o decizie din 2018 privind statautul deputaţilor şi senatorilor, arată că un parlamentar „nu are nicio răspundere juridică faţă de alegătorii din circumscripţia care l-a ales şi nici faţă de partidul pe lista căruia a candidat“. „Raporturile sale cu alegătorii şi partidul sunt raporturi morale, politice, dar nu juridice. El nu mai este ţinut să îndeplinească vreo obligaţie faţă de aceştia, el este obligat numai poporului“, susţin magistraţii CCR.

Sistemul a funcţionat 12 ani

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Orban nu e o inovaţie elctorală, ci o revenire la vechiul sistem. Între 1990 şi 2004, aşadar la cinci rânduri de alegeri parlamentare, s-a putut vota la orice secţie de vot, fără constrângerea adresei din buletin. Sistemul a fost schimbat la alegerile din 2008, când s-a trecut la votul uninominal, în dauna votului pe lista de partid. Atunci au apărut colegiile electorale, iar românii au fost obligaţi să voteze doar la secţia de domiciliu. Întrebat dacă a ştiut că ordonanţa reintrodusă acum de PNL a funcţionat până în 2004, deputatul PSD Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltării, a spus: „Nu, chiar nu ştiam“. Apoi, întrebat dacă, în aceste condiţii, mai susţine că prevederea e nedemocratică, Suciu a răspuns: ”Da, îmi menţin punctul de vedere. E nedemocratică. Influenţează modul de constituire a mandatelor“.

În mod direct, aşa cum am explicat mai sus, nu influenţează mandatele, însă indirect, liberalizarea votului deazavantajează PSD în oraşele universitare. În Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi sunt foarte mulţi studenţi fără viză de flotant, care până acum nu puteau vota la parlamentare. Practic, OUG le permite dreptul să voteze în oraşul unde studiază, nu unde au domiciliul. Dacă ne uităm la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale de anul trecut, vedem că PSD a fost măturat în centrele universitare. Aşadar, la palamentare, PSD ar putea rămâne doar cu unul-doi parlamentari în oraşe ca Timişoara sau Cluj, fiefuri ale dreptei.