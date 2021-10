PSD cere convocarea conducerii Parlamentului pentru o soluţie privind accesul bolnavilor în spitale. Firea cere deschiderea spitalului modular Pipera

Social-democraţii susţin că, anul trecut, restricţionarea accesului pacienţilor cu boli cronice la serviciile medicale spitaliceşti au dublat numărul deceselor.





Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor vrea identificarea „cadrului procedural optim pentru dezbaterea situaţiei curente” şi deblocarea situaţiei prin soluţii legislative şi propune consultări cu reprezentanţi ai pacienţilor, medicilor, şefii comisiilor de specialitate din Parlament, ministrul Sănătăţii şi Raed Arafat.





Tot privind situaţia pacienţilor cu boli cronice, Gabriela Firea solicită primarului General redeschiderea spitalului modular din Pipera şi cere convocarea unei şedinţe de consiliu general de urgentă.





„400 de paturi în care se putea trata pacienţii cu simptome uşoare si medii, sub supraveghere medicală, erau disponibile, pentru a elibera Spitalul Babeş şi a da altora şansa de a fi internaţi. Unitatea respectā toate standardele medicale dar asigura şi confortul pacienţilor: saloanele cu maximum două paturi, baie proprie, toalete, boiler, televizoare, wi-fi”, a transmis Gabriela Firea.





Fostul primar al Capitalei a mai completat: „am construit acest spital, l-am dotat şi am asigurat personalul medical necesar FĂRĂ să ne ceară Ministerul Sănătăţii sau premierul, am alocat bani din bugetul masacrat al Primăriei Municipiului Bucureşti fără ca Guvernul de atunci să ne ajute în vreun fel. Doar pentru că am înţeles că asigurarea sănătăţii oamenilor era responsabilitatea noastră! Astăzi sunt peste 15.000 cazuri/zi, un număr de decese înfiorător de mare, o presiune de nesuportat pe spitale. Iar Spitalul modular, închis de Primarul din dulap din aprilie, nu este folosit! “, spune senatoarea, într-o postare pe Facebook.