PSD Braşov cere excluderea din partid a lui Nicolae Bădălău: PSD nu se va putea reforma cu adevărat atât timp cât astfel de derapaje sunt acceptate

"Reformarea PSD nu se face cu declaraţii defăimătoare la adresa românilor din ţară sau din străinătate", subliniază reprezentanţii PSD Braşov, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă.







Organizaţia cere excluderea din partid a lui Nicolae Bădălău, în urma declaraţiilor făcute de preşedintele PSD Giurgiu cu privire la românii care muncesc şi trăiesc în Diaspora





"România este una singură, suntem un singur popor, indiferent că suntem acasă sau peste hotare. Considerăm ca incalificabile declaraţiile făcute de Nicolae Bădălău şi nu susţinem un astfel de limbaj la adresa cetăţenilor români din străinătate. Ne disociem de aceste declaraţii şi suntem convinşi că opinia domnului Bădălău este singulară la nivelul PSD. În opinia noastră, toţi cetăţenii români din Diaspora sunt oameni oneşti, oameni care muncesc din greu pentru familiile lor", arată PSD Braşov.





Potrivit sursei citate, aceşti oameni trebuie să fie ajutaţi şi motivaţi să se întoarcă în ţară, însă prin măsuri concrete, nu prin declaraţii defăimătoare.





"Exprimarea «fetiţele alea» ar trebui mai degrabă să ne îngrijoreze prin prisma fenomenului traficului de persoane, fenomen agravant, care trebui combătut cu fermitate de autorităţile statului român. «Fetiţele alea» sunt victime care au nevoie de ajutor, nu de declaraţii defăimătoare. Îi transmitem domnului Bădălău că în străinătate trăiesc şi muncesc tineri, antreprenori, cercetători, medici şi profesori, oameni care îşi construiesc vieţi noi în ţările adoptive. PSD nu se va putea reforma cu adevărat atât timp cât astfel de derapaje sunt acceptate", spun reprezentanţii PSD Braşov.





Senatorul PSD Nicolae Bădălău a spus, vineri, comentând intenţia de a creşte numărul de parlamentari pentru diaspora, că doar 700.000 au domiciliul legal în străinătate, restul, până a 3-5 milioane cât se vehiculează fiind ”fetele alea de le duc ăştia”.





Bădălău a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă la Giurgiu, despre rezultatele alegerilor, despre guvernarea PNL, dar şi despre propunerea care vizează majorarea numărului de parlamentari pentru diaspora.





”Acuma e discuţia pe câte locuri dăm în diaspora. Am avut discuţia şi la Parlament: dacă vreţi să puneţi pe listele partidlui din diaspora, cine nu vă lasă? Aşa cum sunt ele astăzi, nu putem să mărim numărul de parlamentari. E clar că dacă mărim numărul şi cer 15 - ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia. Eu ştiu..nu ilegal...şi vor să li se calculeze posturile de parlamentari pe toţi care bănuiesc ei că sunt acolo”, a spus Bădălău, în jurul minutului 46 al înregistrării.





Bădălău a făcut referire şi la filmarea din 2018 când a participat la o petrecere la care, pe ritmul unei manele, i s-a făcut o dedicaţie cu un mesaj jigitor pentru diaspora.





”Ştirea falsă care s-a tot promovat, vizavi de ştirea cu medodia care a devenit hit naţional şi probabil şi internaţional. De tot mi-o pun mie. Eu n-am participat acolo, n-am dat, de fapt am luat, dar...”, a mai spus Bădălău.





Acesta s-a arătat deranjat de aceste asocieri, întrucât susţine că nu are nicio problemă cu diaspora.





”E destul de deranjant că nu am nicio problemă cu diaspora, am rude, am prieteni care-s afară şi cred că povestea asta ar trebui să înceteze”, a mai spus Bădălău.





Deputatul USR Claudiu Prisenl a publicat, în august 2018, pe contul său de Facebook un clip video în care susţine că apare senatorul PSD Niculae Bădălău, alături de un lăutar, care cântă “să vină diaspora, că noi ne p***m pe ea”. Potrivit clipului video, melodia este dedicată PSD şi senatorului. Bădălău a declarat pentru News.ro că el nu cântă pentru că nu este lăutar şi dezaprobă asemenea atitudini.





Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că respinge afirmaţiile făcute de Niculae Bădălău referitoare la românii din diaspora, spunând că acest "derapaj" nu trebuie "să angajeze Partidul Social Democrat în ansamblul său". El a spus că Bădălău "a conştientizat exprimarea nefericită" şi o regretă. "Atrag atenţia tuturor membrilor că partidul a intrat într-o perioadă de reconstrucţie, iar astfel de afirmaţii nu pot fi tolerate!", a susţinut Ciolacu.