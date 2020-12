Primul avertisment al premierului Cîţu: Voi evalua trimestrial activitatea miniştrilor

„Am avut astăzi o nouă rundă de consultări co formaţiunile reprezentante în noul Parlament al României. Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări, am spus că e încă nevoie de câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp o coaliţie formată din PNL – USR-PLUS şi UDMR şi a dovedit majoritatea în parlament. Astăzi liderii coaliţiei s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de premier. Am decis să îl desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru”. a declarat Klaus Iohannis.