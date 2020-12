Primele tensiuni din coaliţia de guvernare. Acuzaţii de traseism şi populism

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercurea trecută, în aceeaşi zi în care guvernul coaliţiei de dreapta era votat în Parlament, că are o „nemulţumire” cu privire la prezenţa lui Sorin Cîmpeanu în Guvern , întrucât modul în care acesta a acţionat în ultimii ani „e departe” de felul în care ar trebui să fie un parcurs politic decent o referinţă pentru educaţia din România. Cioloş exprimă că partenerii de coaliţie nu au avut posibilitatea de a interveni asupra propunerilor făcute de partide.

„Mi s-au cerut explicaţii şi cred că în noua configuraţie în care USR PLUS are responsabilitatea guvernării e nevoie să vorbim deschis şi cu transparenţă şi despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliţie, dar şi despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac. La fel ca o mare parte a societăţii civile, şi eu, personal, am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern – şi, la fel, mulţi colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acţionat politic şi profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent şi o referinţă pentru educaţia din România”, a relatat pe Facebook, Dacian Cioloş.

Cîmpeanu: Afirmi că Liviu Dragnea îţi este amic şi că este de încredere, după care fondezi PLUS

Noul ministru al Educaţiei a răspuns într-un interviu la „ Adevărul Live” la atacul partenerului din coaliţie precizând că „atacul nu l-am înţeles deloc” şi a explicat că de la început şi-a dorit să facă parte dintr-un partid de centru-dreapta.

„Atacul nu l-am înţeles deloc. E ceva de genul că a pus pe cineva care nu ştie să gătească pentru că nu poate conduce maşina. Poate nu ştiu să gătesc, dar ştiu să conduc maşina. N-am înţeles sensul acestui atac. Acest guvern va funcţiona. Această colaborare între ministerul Educaţiei şi cel al Sănătăţii va exista. Nu există îndoială. N-am înţeles atacurile pentru că se amestecă una cu alte. 30 de ani de carieră profesională, nu se amestecă una cu alta. În 2016, când Dacian Cioloş era premier, eu nu eram membru niciunui partid politic. Prima oară am intrat în ALDE, partid pe care l-am părăsit pentru a începe o construcţie nouă. Am dorit un partid de centru-dreapta. Au fost o serie de neînţelegeri”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Acesta din urmă a sugerat apoi că Dacian Cioloş ar fi practicat traseismul politic.

„Atunci când eşti imaculat, poate e de înţeles să faci aceste acuze. Însă când în anii 90 ai fost în conducerea PUNR, după care ai fost ministru într-un guvern minoritar PNL, după care ai fost susţinut de PDL. Te întorci într-un guvern tehnocrat susţinut de PSD. Afirmi că Liviu Dragnea îţi este amic şi că este de încredere, după care fondezi PLUS. Putem să le numărăm? E bine să judecăm lucrurile. Dar trec peste lucrurile astea. Avem problemele cronice din educaţie. Peste asta se suprapun problemele sanitare şi economice”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

