Primarului Bacăului, Cosmin Necula, după excluderea din PSD: Dacă spui adevărul eşti dat afară

Decizia a fost luată după ce în septembrie Necula a criticat Guvernul, partidul retrăgându-I atunci sprijinul politic, iar după alegeri a scris că au fost membri PSD care ”nu au tras cu partidul”, fiindu-le ruşine cu candidatul Viorica Dăncilă. Necula susţine că în şedinţa CEx şi alţi colegi au exprimat un punct de vedere similar, concluzia sa fiind că practica execuţiilor staliniste de pe vremea lui Liviu Dragnea continuă.

După ce a fost exclus din PSD, primarul Bacăului, Cosmin Necula a declarat că după toate criticile sale publice la adresa Vioricăi Dăncilă şi a Guvernului condus de aceasta, marţi, în şedinţa CEX au fost şi alţi social democraţi care i-au împărtăşit opiniile.

”În luna mai am cerut demisia Vioricăi Dăncila şi a guvernului. Am explicat în repetate rânduri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii băcăuanilor şi ne-a dat înapoi, foarte târziu, doar 29 de milioane. Am spus recent că există pesedişti care se simt jenaţi de faptul că trebuie să o susţină pe Viorica Dăncilă. În această seară au fost oameni din conducerea PSD care au spus şi ei asta cât se poate de explicit.”, a scris pe Facebook primarul Bacăului.

Necula a adăugat că în PSD cine spune adevărul este dat afară, conducerea partidului făcând ”execuţii staliniste”,aşa cum făcea Liviu Dragnea când conducea partidul

”În PSD, dacă spui adevărul, eşti dat afară. Fie că deranjezi conducerea locală, fie că deranjezi conducerea centrală. Am crezut că după plecarea lui Dragnea CEx-ul PSD nu va mai face execuţii staliniste dar această metodă continuă. Dragoş Benea a cerut excluderea mea pentru simplul fapt că mi-am permis să spun ceva, să îmi exprim liber punctul de vedere. Din păcate, conducerea actuală a PSD pretinde supunerea fără crâcnire în detrimentul demnităţii şi respectului de sine. ”.

Deşi dat afară din PSD, primarul Bacăului a adăugat că rămâne un om de stânga, însă ”legea pumnului în gură nu este o explicaţie acceptabilă”.