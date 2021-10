Ce putea să facă USR? Să se lase călcat în picioare de către un premier care îl avea în spate pe Iohannis şi „echipa câştigătoare”, dar împotriva 281 de parlamentari?

În toate calculele politice ale lui Iohannis şi Cîţu, chiar şi acum, nu are loc conceptul de majoritate parlamentară pe care se bazează orice echipă de guvernare. Fără această majoritate, doar cu sutinerea preşedintelui, guvernarea devine apă de ploaie. Nu există. Un lucru elementar, pe care Cîţu nu-l înţelege. Dar nici Iohannis?

Situaţia actuală

Trecerea moţiunii de cenzură n-a rezolvat criza politică în care ne aflăm. Ba chiar a adâncit-o. Pentru că Florin Cîţu cu „echipa câştigătoare” conduc PNL şi vor respinge orice soluţie care nu-l conţine pe Cîţu premier. Asta rezultă din declaraţiile lor din ultimele zile. Preşedintele Iohannis are în faţă o situaţie imposibilă, la care şi-a adus aportul consistent. În plus, PNL este divizat între aripa Orban şi aripa Cîţu, fără vreo punte de legătură între ele. Crizele aduse de pandemie, de preţul la energie, criza mondială de energie, fac cu atât mai gravă criză politică. Vor veni situaţii de criză care trebuie rezolvate de un guvern valid, cu posibilitatea de a da OUG. Exact când este mai mare nevoie de astfel de guvern, nu-I avem.

În loc să încerce să rezolve imediat criză politică, pentru că nu are soluţii, preşedintele Iohannis a amânat pentru săptămâna viitoare consultările de la Cotroceni, adâncind şi mai mult criza politică.

Nu se întrevăd soluţii la actuala criză

Cu Cîţu premier, nu vrea nimeni la guvernare, cu exceptia PNL aripa Cîţu. Cu Orban duşman declarat, cu USR care nu participă la guvernarea cu Cîţu în fruntea guvernului, refacerea coaliţiei este aproape imposibilă. Cîţu, şef al PNL, se va opune oricărei soluţii care-l exclude din fruntea guvernului. Şi va forţa să guverneze cu guvern minoritar.

Cum PSD nu vrea la guvernare şi exclude soluţia susţinerii unui guvern minoritar, posibil ca dl Cîţu să continue o guverare minoritară jalnică. Care nu poate da OUG-uri, nu are miniştri validaţi de parlament, nu are susţinere în parlament pentru legile şi OUG-urile iniţiate de guvern.

Doar în mintea lui Cîţu este posibilă soluţia unui guvern minoritar, pentru că nu realizează că este impotentă, în contextul multiplelor crize care ameninţă România.

Misiunea imposibilă preşedintelui Iohannis

Îl obligă Constituţia să desemneze un premier care să poată coagula o majoritate parlamentară, care să primească votul de validare din parament. Nu văd o soluţie. Singura posibilă este refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR, pe care Cîţu şi, probabil şi Iohannis, o resping. Atunci ce soluţie există?

Alegeri anticipate înseamnă criză politică 6 luni de acum înainte. Despre un guvern de tehnocraţi avem o experienţă proastă. Guvernul de tehnocraţi Cioloş a fost şantajat de PSD şi de alte partide şi n-a avut forţa să facă reforme. Un guvern minoritar am văzut că nu are forţă să facă ce trebuie pentru ţară. În plus, 40 de parlamentari PNL din tabăra Orban sunt gata să treacă şi ei în opoziţie. Atunci ce este de făcut?

În momentul de faţă nu se întrevede o soluţie. Există şi riscul suspendării dlui preşedinte Iohannis, ceea ce ar adânci criza la cote nebănuite.

Aici am ajuns cu obsesiile preşedintelui Iohannis de a avea în fruntea guvernului o slugă credincioasă.