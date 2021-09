Premierul avertizează că „vom fi într-un interimat foarte lung”

„Până în acest moment nu se vede un plan b, ceea ce înseamnă că vom fi într-un interimat foarte lung, acelaşi Guvern, dar într-un interimat foarte lung şi vom vedea ce putem să facem în acea situaţie, eu mă voi asigura că românii nu vor avea de suferit, chiar dacă va fi într-un interimat”, a declarat premierul cu privire la ameninţarea adusă de cele două moţiuni de cenzură din Parlament.

Şeful Executivului explică faptul că „este un lucru iresponsabil pentru că nu există nimic în plan după aceea. PSD a spus că nu vrea guvernare, ceilalţi au spus că nu ştiu ce se întâmplă. Singurul care avem un plan suntem noi de la PNL”.

Premierul atrage atenţia şi că în cazul PNRR este nevoie de aprobarea unei hotărâri de Guvern „care să aprobe forma finală”, ce nu poate fi aprobată de un minister interimar.

„Tot astăzi am prezentat un calendar al câtorva lucruri după PNRR, sunt câteva proiecte de OUG care trebuie aprobate, inclusiv pentru cadrul financiar de audit şi control. Am o notă către ministere prin care am stabilit un grup de lucru care trebuie să se înfiinţeze până luni sub coordonarea directă prin cadrul MIPE. După aceea trebuie hotărâre de Guvern care să aprobe forma finală. Problema e că nu poate fi aprobată de un minister la care e interimar. Vom vedea cum vom aproba, depinde cum e situaţia Guvernului atunci”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

„Nu, ar fi un gest iresponsabil. Nu ar stinge niciun conflict. Ar însemna să lăsăm România fără Guvern. Eu niciodată nu îi voi lăsa pe români fără Guvern în acest moment. Dacă alţi vor acest lucru vor merge în Parlament USR PLUS cu PSD şi AUR şi vor da jos Guvernul şi vom merge la negocieri”, spune premierul în ceea ce priveşte demisia sa.