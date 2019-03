Poziţia PLUS la declaraţiile Oanei Bogdan privind dreptul la proprietate

Formaţiunea a publicat un comunicat în care explică că dreptul la prioprietate „este un drept fundamental”, în timp ce dreptul la proprietate privată conduce la prosperitatea societăţii.

„Partidul PLUS crede fără rezerve că dreptul la proprietate este un drept fundamental, care asigură premisele libertăţii. În acelaşi timp, dreptul la proprietate privată este o condiţie pentru exercitarea iniţiativei private şi pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimulează creativitatea şi inovarea şi creează astfel premisele pentru prosperitate în societate”, a subliniat PLUS

Partidul a mai precizat şi că statul are datoria de a proteja proprietatea privată şi să găsească, alături de societate, forme de protejare a bunurilor publice.

„Aşadar, credem că statul are rolul fundamental de a proteja proprietatea privată, care asigură libertatea şi democraţia, iar pe de altă parte acela de a găsi, împreună cu societatea, cele mai bune forme de protejare a bunurilor publice care depăşesc sfera proprietăţii private”, se mai arată în mesajul partidului.

Oana Bogdan, membru în Consiliul Naţional al PLUS, a precizat într-un comentariu pe Facebook că „un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate”, adăugând că „am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenţi ai vânătorilor şi culegătorilor, nu am avea proprietăţi şi am trăi în grupuri în loc de cupluri”.Aceasta a revenit apoi asupra comentariului şi acuza că i s-au răstălmăcit şi „interpretat cu rea credinţă” cele spuse. Oana Bogdan a explicat că în comentariul său nu a fost „nicio clipă despre confiscarea sau deposedarea forţată de proprietate a oamenilor”, subliniind că şi ea a avut bunici care au suferit pe urma colectivizării. Invitată la Adevărul Live, Oana Bogdan şi-a reiterat luni afirmaţiile şi a explicat ce înseamnă, în viziunea ei, „renunţarea la proprietate“. Aceasta a vorbit şi despre proiectul PLUS pentru dezvoltarea României.