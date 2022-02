Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care cresc salariile angajaţilor de la Garda de Mediu

Deputaţii au votat proiectul de lege cu 251 de voturi „pentru”. 12 deputaţi au votat „împotriva”, iar 28 s-au abţinut de la vot.

Iniţiatorul proiectului, ministrul Mediului Tanczos Barna, a explicat pe Facebook că a iniţiat proiectul pentru că munca depusă de comisarii de mediu „este departe de a fi remunerată în mod adecvat” de stat. „Comisarii de mediu au un rol foarte important în protejarea mediului, dar munca lor este departe de a fi remunerată în mod adecvat de către stat. Din acest motiv, am iniţiat proiectul de lege astfel încât să echivalăm salariile celor de la Garda de Mediu cu cele de la gărzile forestiere. Astfel, am eliminat inegalităţile salariale şi am făcut un pas important în recunoaşterea muncii Gărzii de Mediu”, a scris Tanczos Barna, marţi pe Facebook