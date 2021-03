Orban îl trimite pe Vlad Voiculescu să muncească în loc să mai dea comentarii împotriva Guvernului pe Facebook

„Ministrul Sănătăţii trebuie să conducă lupta împotriva pandemiei. Ministrul Sănătăţii trebuie să susţină procesul de vaccinare, să pregătească proiectele din PNRR, să urmărească avizarea tuturor proiectelor de achiziţii solicitate de spitale. Nu comentez un comentariu. În ce priveşte modalitatea de calcul a incidenţei, a fost cunoscută în toată perioada. Cu sprijinul STS am avut pus la punct o aplicaţie, CoronaForms. Prin această aplicaţie e aplicat şi transparent tot procesul”, a declarat miercuri Ludovic Orban, întrebat despre contrele dintre Violeta Alexandru şi Vlad Voiculescu.

Mai departe, acesta a adăugat că orice persoană care deţine o funcţie în stat ar trebui să fie mai ocupată de activitatea sa decât de comentariile pe Facebook.

„Ministrul Sănătăţii trebuie să se ocupe de sănătatea cetăţenilor. Eu nu am avut timp să citesc comentariile. Nu am timp să urmăresc colegii mei pe Facebook dar să urmăresc comentariile colegilor mei de coaliţie? Eu sunt un om ocupat, un om care are o activitate care nu-mi permite să urmăresc şi să dau comentarii. Aşa cred că trebuie să fie orice om care este în serviciul public, care deţine o funcţie importantă în stat”, a conchis Ludovic Orban.