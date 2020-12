Orban, despre votul prin corespondenţă: E posibil ca unii să fi uitat să voteze sau poate au renunţat să îşi exercite dreptul de vot, spunând că se duc fizic

Şeful Executivului a mai spus, referitor la „plicurile care au fost validate, la misiunile diplomatice sunt peste 3.000, plicuri valide cu votul valid exprimat, iar plicurile care au ajuns în ţară, care sunt preluate de Poşta Română, sunt în jur de 18.000. Deci sunt în total vreo 21.000 şi ceva de voturi din 35.000”. El a adăugat că Poşta Română trebuie să prezinte către BEC exact care este situaţia şi câte plicuri au venit, în ce moment şi câte plicuri au venit după data de 3 decembrie, termenul limită.

„Înainte de a face orice evaluare, rugămintea mea este să ne uităm în prevederile din lege şi în procedurile care trebuie derulate. Există un termen limită la care cetăţenii români cu domiciliul în străinătate la care vor să voteze, trebuie să îşi exprime această opţiune. Şi-au exprimat intenţia de a vota prin corespondenţă peste 39.000 de cetăţeni. La analiza acestor solicitări au fost costatate 35 şi ceva de mii de cereri valide pentru care s-a trimis plicul în perioada 4-14 noiembrie de către Poşta Română, plicul care conţine inclusiv plicul care trebuia trimis înapoi. Cetăţeanul care a avut un set de instrucţiuni în cadrul plicului respectiv, după ce a primit plicul, a avut dreptul să îşi exercite dreptul de vot. Plicul cu votul pentru Camera Deputaţilor şi Senat, conform legii, putea fi dus direct, personal, la sediul misiunii diplomatice unde e biroul electoral. Există un Regulament de înregistrare în cadrul misiunilor diplomatice şi de utilizare a acestor plicuri cu dreptul de vot. Putea să îl transmită prin curier tot către misiunea diplomatică sau putea apela la transmiterea plicului în ţară”, a declara Ludovic Orban, la finalul unei vizite efectuate sâmbătă la MAE, pentru a verifica felul în care decurge votul în străinătate la alegerile parlamentare.

El a mai spus că plicurile cu votul cetăţenilor din Diaspora ajunse după 3 decembrie sunt considerate nevalidat, deoarece acestea sunt prevederile legale.

„Prevederea legală pentru a putea fi validat un vot exercitat de un cetăţean român în străinătate este ca plicul cu votul să ajungă până în data de 3 decembrie, să zicem ora 24.00. Orice plic ajuns (după această data, n.r), fie la misiunea diplomatică, fie în România la Poşta Română, a fost considerat nevalid. De ce s-a stabilit data de 3 decembrie termenul limită de ajungere a plicului, astfel încât cineva – fie din cauza serviciului poştal din ţara unde se găseşte, fie din cauza faptului că a trimis poate plicul prea târziu, fie dintr-o altă cauză, nu poate să voteze valid prin corespondenţă, să i se permită exercitarea dreptului de vot fizic. Asta este raţiunea legii”, a completat prim-ministrul.

Acesta a adăugat că legea trebuie îmbunătăţită de către Parlament în sensul în care să existe o modifcare prin care să fie permis cetăţenilor români din străinătate să aibă un termen limită în care să transmită plicul cu votul.

„Legea sigur este cea făcută de Parlament. Aici trebuie o modificare care să permită cetăţenilor să aibă un termen limită în care să transmită plicul, pentru că am avut situaţii, e adevărat, inclusiv eu am prieteni care mi-au spus că au trimis cu 12 zile înainte de data de 3 decembrie şi serviciul poştal din ţara respectivă nu a ajuns la ambasadă până în data de 3. A ajuns în cursul zilei de ieri. Ei primesc din partea AEP că votul exprimat nu este valid şi mai mult decât atât primesc inclusiv recomandarea că pot să îşi exercite dreptul de vot prin prezenţă la secţia de votare. Deşi suntem în condiţii de pandemie, am reuşit prin eforturile MAE, prin cele ale domnului ministru Aurescu, a misiunilor noastre diplomatice, să constituim un număr impresionant de secţii de votare. Sunt cu peste 300 de secţii mai multe decât la alegerile parlamentare din 2016, în condiţii de pandemie”, a mai explicat Orban.

Şeful Guvernului a mai precizat că „e posibil fie unii să nu fi votat, deşi au primit plicul”.

„De altfel să nu uitaţi că şi la alte alegeri prin care s-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă a existat un număr de voturi care nu au fost valid exprimate. E posibil ca unii să fi uitat să voteze sau poate au renunţat să îşi exercite dreptul de vot, după ce şi l-au exprimat, spunând că se duc fizic. Foarte mulţi dintre cei care au cerut să voteze prin corespondenţă, au cerut într-un vârf pandemic în multe ţări în care avem o diasporă românească numeroasă a fost un vârf de pandemie şi probabil temători, pentru că nu ştiau dacă o să se poată deplasa fizic la secţia de votare, au solicitat să voteze prin corespondenţă”, a completat Ludovic Orban.

Acesta a prezentat şi numărul plicurilor valide, care ar fi de aproximativ 21.000 cu voturile prin corespondenţă ale românilor din Diaspora.

„În ceea ce priveşte plicurile care au fost validate, la misiunile diplomatice sunt peste 3.000, plicuri valide cu votul valid exprimat, iar plicurile care au ajuns în ţară, care sunt preluate de Poşta Română, sunt în jur de 18.000. Deci sunt în total vreo 21.000 şi ceva de voturi din 35.000. Aici Poşta Română trebuie să vă furnizeze informaţia – a ajuns un număr de câteva sute de plicuri cu voturi exprimate care au venit după data de 3 decembrie. Ele nu pot fi considerate valide pentru că aşa spune legea. Asta este prevederea legală şi ca atare nu poate nici Poşta, nici AEP, nici biroul electoral al secţiilor de votare din străinătate, nu poate să decidă altceva decât prevede legea. Tocmai pentru că votul nu a fost valid, li s-a comunicat şi posibilitatea să voteze fizic, atâta timp cât votul nu a fost considerat valid. E posibil în anumite situaţii să fie din cauza serviciului poştal al ţării respective care, cine ştie, în condiţii de pandemie, poate i s-a anulat o cursă. Noi nu am putut să prevedem o astfel de situaţie excepţională care poate să întârzie mişcarea plicurilor cu vot. AEP a spus că Poşta Română trebuie să prezinte către BEC exact care este situaţia – câte plicuri au venit, în ce moment şi câte plicuri au venit după data de 3 decembrie. Aceasta e situaţia care se va prezenta”, a explicat premierul.

El i-a mai rugat pe cetăţenii „care poate nu din cauza lor, cei mai mulţi, nu li s-a validat votul, să îşi exercite votul în cursul zilei de mâine. Asta e procedura legală care a fost instituită. Ea trebuie îmbunătăţită, astfel încât să putem să facilităm cât mai mult exercitarea dreptului de vot pentru românii din Diaspora”.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente Constantin-Florin Mituleţu-Buică a afirmat AEP nu are încă informaţii dacă s-a pierdut parte din voturile prin corespondenţă ale românilor din străinătate sau dacă acestea au fost blocate în anumite zone ale oficiilor poştale din ţările respective. „Au plecat plicurile către cei 35.800 şi ceva de cetăţeni care au validat cererile în aplicaţia votstrainatate.ro pentru corespondenţă şi constatăm că s-au întors 21.600 de plicuri, fie la misiunile diplomatice, fie pe cele trei secţii de votare organizate de MAE pentru corespondenţă aflate în ţară”, a mai spus Buică.

Un număr de 50.168 de alegători din străinătate au votat până la ora 18.00, potrivit datelor furnizate de către AEP. Acestora li se adaugă 21.329 de alegători care au optat pentru votul prin corespondenţă. Prin urmare, numărul total de votanţi în Diaspora este 71.497.

Numărul total de secţii de votare organizate în străinătate este de 751.