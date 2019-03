Orban, despre nunta Olguţei Vasilescu: Orice român care îşi respectă semenii ştie că în Postul Paştelui nu se fac nunţi. Nici atei nu sunt ăştia

"Am deschis dimineaţă televizorul şi nu mi-a venit să cred ce am văzut la televizor. Suntem în Postul Paştelui. Orice român credincios, orice român care respectă tradiţiile, orice român care îşi respectă semenii, ştie că în Postul Paştelui nu se fac nunţi. Ce credeţi că am văzut la televizor? Toată ciuma roşie, toţi cei care se băteau cu cărămida în piept că ei fac referendumul pentru familie, arătându-şi ca nişte farisei credinţa, dar nu în Dumnezeu, ci în idolii la care nu au voie să se închine, s-au dus şi au sărbătorit la nuntă sfidând pe toţi românii care cred în Dumnezeu, care respectă tradiţia Bisericii şi care ţin în această perioadă Postul Paştelui. Nici atei nu sunt ăştia, mai degrabă sunt păgâni şi nu mai au voie să conducă România", a afirmat el.

Nunta Liei Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, cu Claudiu Manda, senator PSD, a avut loc sâmbătă seară, la o sală de evenimente din apropiere de Craiova, la aceasta participând şi liderul PSD, Liviu Dragnea.

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook, în toiul nunţii, mai multe fotografii de la petrecere, în care apar Liviu Dragnea şi iubita lui Irina Tănase, dar şi premierul Dăncilă şi Codrin Ştefănescu.

