Orban crede că Nicuşor Dan este singurul care o poate învinge pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei

"Am încredere deplină în Nicuşor Dan. (...) are de departe prima şansă şi am încredere deplină nu numai în victoria lui Nicuşor Dan, ci mai ales în capacitatea de a găsi cele mai bune soluţii pentru gravele probleme ale Bucureştiului, mai ales după trei mandate catastrofale în care Bucureştiul a stat pe loc, dacă nu cumva a şi regresat în cele mai multe domenii. (...) Sigurul candidat care poate să învingă candidatul PSD este Nicuşor Dan şi de-aia noi considerăm că trebuie concentrate toate voturile pentru a fi siguri de victoria lui Nicuşor Dan pentru că eliberarea Bucureştiului de PSD este un obiectiv fundamental. Dacă mai avem patru ani cu această garnitură scoasă din Muzeul Antipa şi cu primarul PSD care ne-a chinuit în ultimi patru ani, Bucureştiul va capota, deja este aproape în faliment Bucureştiul”, a afirmat Ludovic Orban luni, într-o emisiune la Digi 24.

Ludovic Orban a arătat că depunerea candidaturii lui Traian Băsescu nu presupune ruperea colaborării dintre PNL şi PMP, formaţiunea politică fondată de fostul preşedinte.

"Asta nu înseamnă că noi ne-am certat cu cei de la PMP, dimpotrivă, ei sunt în continuare partenerii noştri de guvernare. Ei au luat decizia, pentru că nu ştiu în ţară ca ei să fi făcut alianţe la nivel de judeţ sau la nivel de primărie de municipiu cu vreun partid politic. (...) În ceea ce ne priveşte, noi îi considerăm în continuare parteneri, vom colabora în Consiliul General. Vom colabora în Consiliile judeţene, în consiliile locale şi vom colabora, de asemenea, după alegerile parlamentare pentru o construcţie de dreapta”, a explicat liderul PNL.