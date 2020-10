Orban: În ultimii 12 ani primarii PSD şi guvernele PSD au ţinut Bucureştiul pe loc şi au blocat realizarea marilor proiecte

Ludovic Orban, Nicuşor Dan şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au avut, vineri dimineaţă, o întâlnire la sediul Ministerului Transporturilor pentru a discuta despre stadiul lucrărilor de infrastructură din Bucureşti.



Nicuşor Dan a declarat, la finalul întâlnirii, că Primăria Capitalei este obligată să colaboreze cu Ministerul Transporturilor.



"Ştiţi că este o replică celebră în Casablanca: Cred că este începutul unei frumoase prietenii. Bucureştiul este obligat să colaboreze cu Ministerul Transporturilor pentru că multe din lucrurile pe care trebuie să le facem în ceea ce priveşte mobilitatea în Bucureşti ţin de colaborarea cu acest minister, trebuie să luăm presiunea pe trafic pe Bucureşti şi, ca să luăm presiunea pe trafic trebuie să avem o consolidare a transportului public şi aici vorbim de metrou şi de metrou de suprafaţă, trebuie să avem marile parcări la intrarea în oraş, din nou pentru a lua presiunea de pe trafic, trebuie să avem Şoseaua de Centură, trebuie să avem autostrada de centură”, a afirmat primarul ales al Capitalei.



El a menţionat că au fost discuţii despre investiţiile pe care Ministerul Transporturilor doreşte să le facă în Bucureşti.



"Am vorbit azi cu toţii împreună şi de investiţiile pe care Ministerul Transporturilor urmează să le facă pentru Bucureşti şi de investiţiile pe care urmează să le facă imediata apropiere a Bucureştiului, cu implicare pe Bucureşti. Am vorbit de stadiul realizării Şoselei de Centură, de stadiul realizării proiectării şi realizării Autostrăzii de Centură, de ce trebuie să facem pe infrastructura CFR unde trebuie modernizat, unde trebuie electrificat, sunt lucruri foarte tehnice pe care echipele de specialişti le vor dezvolta în continuare. Am vorbit de extinderea metroului, am vorbit de metroul de suprafaţă, deci de toate acele elemente de transport care să ajute la mobilitate în Bucureşti pentru ca peste patru ani bucureştenii să circule mult mai bine”, a afirmat Nicuşor Dan.



El a precizat că nu se va mai întâmpla ca Primăria Capitalei să fie un obstacol pentru Ministerul Transporturilor.



"Nu se va mai întâmpla ca Primăria Capitalei să fie un obstacol pentru Ministerul Transporturilor. Nu e posibil ca Ministerul Transporturilor, în reabilitarea Gării de Nord, să fie blocat un an de Primăria Capitalei pentru un certificat de urbanism şi lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Nu e posibil ca conexiunea între metroul din Drumul Taberei şi tramvai să fie blocată de Primăria Capitalei şi lucrul acesta nu se va mai întâmpla în relaţia dintre noi. Am trăit toţi aceşti ultimi ani într-o necolaborare între Primăria Capitalei şi Ministerul Transporturilor, fiecare dintre ei şi-au făcut studiile proprii, fără să le conecteze. Nu e posibil să faci această chestiune, studii de fezabilitate pe care Ministerul Transporturilor şi Primăria Capitalei le fac pentru transportul public, pentru metrou, pentru metroul de suprafaţă, pentru extinderea infrastructurii rutiere trebuie să fie conectate pentru că transportul public trebuie să fie conectat”, a explicat Nicuşor Dan.



Premierul Ludovic Orban a declarat că primarii PSD şi guvernele PSD au ţinut Bucureştiul pe loc şi au împiedicat realizarea marilor proiecte.



"În ultimii 12 ani atât primarii general proveniţi din PSD, cât şi guvernele PSD au ţinut Bucureştiul pe loc şi au împiedicat realizarea marilor proiecte pentru Bucureşti. Începând cu data de 27 septembrie, odată cu votul cetăţenilor din Bucureşti lucrurile s-au schimbat radical în bine, avem un primar general serios, un primar general care cunoaşte problemele Bucureştiului, un primar general care are soluţii foarte clare, care trebuie puse în practică”, a transmis primul ministru.



El a precizat că aceste proiecte trebuiau făcute de opt sau de mai bine de zece ani.



"Reafirm angajamentul de a obţine finanţări pentru toate aceste proiecte. Aceste proiecte ar fi trebuit făcute poate de opt ani, de zece ani, de 12 ani, de 15 ani. Din păcate, oameni preocupaţi mai mult de imaginea personală şi de avantajele personale ale exercitării funcţiilor importante nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. În ce ne priveşte, noi vom face. Proiecte importante cum sunt Autostrada de Centură prind viaţă. Până la sfârşitul anului ne-am propus să începem lucrările pe toate tronsoanele din Autostrada de Centură din sud. De asemenea, să încheie toate contractele de proiectare şi execuţie pentru Autostrada de Centura pentru cele patru tronsoane din zona de nord”, a explicat Orban.



El a menţionat că discuţiile au vizat şi accelerarea proiectelor care ţin de soluţionarea conflictelor de trafic.



“În ceea ce priveşte actuala Centură a Capitalei, pe lângă lărgirea la patru benzi în zona de nord între autostrada A1 şi autostrada A2, care trebuie finalizată cât mai repede şi pe care există contracte, am discutat împreună cu domnul primar general lărgirea la patru benzi şi în zona de sud şi de asemenea accelerarea tuturor proiectelor care ţin de soluţionarea conflictelor de trafic prin pasaje supraterane, subterane astfel încât să crească fluiditatea pe zona de sud a actualei Centuri a Capitalei”, a declarat Orban.



El a mai transmis că vor fi dezvoltate şi tronsoanele de cale ferată care vizează Bucureştiul.



“Acest studiu de fezabilitate vizează centura feroviară şi de asemenea o serie de alte tronsoane importante. Bucureştiul are foarte multe trasee de cale ferată, sigur unele dintre pe care nici nu mai există cale ferată, dar ele sunt în proprietatea statului, sunt administrate de CFR SA şi oricând pot fi suportul unor investiţii care să îmbunătăţească traficul în Bucureşti. Sigur şi în privinţa metroului avem clar proiectele puse pe hârtie, le discutăm în continuare şi avem finanţare pentru realizarea acestor proiecte extrem de importante pentru Bucureşti”, a mai explicat Orban.