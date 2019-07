Orban: Îi solicităm premierului Dăncilă să-l demită de urgenţă pe preşedintele CNAS. Cred că şi Pintea ar trebuit să o trimită înapoi la Baia Mare

„Ţara arde şi Vasilica Viorica Dăncilă se visează preşedinte, în timp ce se profilează un dezastru bugetar, se profilează o criză de o gravitate extremă în ceea ce priveşte funcţionarea autorităţilor locale, în timp ce românii nu mai pot să utilizeze cardurile de sănătate de 22 de zile consecutiv, iar sistemul de sănătate nu poate să furnizeze în condiţii normale serviciile de asistenţă sanitară către cetăţenii români", a spus Ludovic Orban, luni, într-o conferinţă de presă susţinută după Biroul Executiv al PNL.

Orban a afirmat că situaţia este extrem de gravă şi din acest motiv trebuie luate decizii. „Îi solicităm premierului Dăncilă să-l demită de urgenţă pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe dl Vulcănescu, nu poate să ceară public demisia, pentru că atât numirea, cât şi demiterea preşedintelui Casei de Asigurări sunt făcute de prim-ministru şi îi readuc aminte pe această cale că domnul Vulcănescu este în pixul domniei sale, cum le place să zică PSD-iştilor. Şi dacă nu semnează decizia de premier de demitere înseamnă că este de acord cu gravele disfuncţionalităţi din sistemul de sănătate care sunt provocate de incompetenţa acestui preşedinte de casă de sănătate. Cred că şi pe doamna Pintea ar trebuit să o trimită înapoi la Baia Mare după declaraţiile domniei sale că nu poate să ia o decizie legată de demiterea preşedintelui de casă de sanatate în condiţiile evidente în care sistemul de sănătate este pus în paranteză", a susţinut Orban.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la PSD Mehedinţi, că a cerut ministrului Sănătăţii demiterea din funcţie a directorului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici, pentru afirmaţiile făcute.

Tot joi, Osmanovici şi-a explicat afirmaţiile conform cărora „oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”, în contextul nefuncţionării platformei online, precizând că a reacţionat total nepotrivit şi lipsit de empatie şi că toţi pacienţii pot fi îngrijiţi, chiar şi cu sistemul informatic temporar offline.

„Am greşit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculaţia jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacţionat într-un mod total nepotrivit şi lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarţia mea va înţelege mai bine. În ultimele 17 zile, am explicat situaţia de multe de ori şi am dat zeci de interviuri. Se poate întâmpla să oboseşti şi să greşeşti. Îmi pare rău”, a scris Osmanovici pe Facebook.

Liderul a precizat că modul greşit în care s-a exprimat şi s-a interpretat nu trebuie să afecteze informaţia că „blocajul platformei online nu impactează sănătatea oamenilor". „Toţi pacienţii sunt şi pot fi îngrijiţi, chiar şi cu sistemul informatic temporar offline”, a precizat Osmanovici.

Referitor la demisia preşedintelui CNAS, premierul Viorica Dăncilă a subliniat, vineri, la Bistriţa, că nu l-a întrebat pe Răzvan Vulcănescu dacă vrea să îşi dea demisia, ci i-a cerut să facă acest lucru.