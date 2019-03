Din aproape-n aproape. Klaus Iohannis se consultă azi cu societatea civilă pe tema referendumului pentru justiţie

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută trecută că este „aproape hotărât“⁣ să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.

„Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai. Aproape. Lăsaţi-mi o marjă care se datorează nevoii unei analize aprofundate. Nu vreau să fac eu un refrendum pentru ceva anume. Dacă fac referendum vreau să am parteneri nu numai partidele, vreau să am parteneri şi societatea civilă, românii care îşi doresc să dea un semnal clar. De o săptămână încoace lucrăm foarte foarte intens. I-am rugat pe cei din echipa mea să-mi propună mâine-poimâine un prim draft de agendă, care va presupune şi o întâlnire cu câţiva reprezentanţi foarte hotărâţi din societatea civilă”, a declarat Klaus Iohannis la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă“, organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de către Asociaţia One World România.

Săptămâna trecută, mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile au primit şi au acceptat invitaţia de a participa la consultările şefului statului cu privire la oportunitatea organizării unui referendum pe justiţie. Ulterior, Administraţia Prezidenţială a confirmat aceste consultări, potrivit Agerpres, consultările fiind programate pentru marţi, 26 martie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: