Oficial. Siegfried Mureşan, ales vicepreşedinte al PPE. Ce priorităţi are eurodeputatul şi ce vrea să obţină pentru România

În cadrul Congresului PPE de la Zagreb, europarlamentarul român Siegfried Mureşan a fost ales vicepreşedinte al PPE. Mureşan, care deţine şi poziţia de purtător de cuvânt al PPE, este la al doilea mandat de eurodeputat.

Mureşan a fost ales pe noua funcţie din partid cu 341 de voturi. „În mandatul meu de vicepreşedinte, voi lupta în primul rând ca Partidul Popular European să fie partidul european care contribuie decisiv la întărirea României în Uniunea Europeană. Vreau ca Partidul Popular European să fie în continuare partidul care rezolvă problemele oamenilor, partidul care nu se joacă cu temerile europenilor, ci care oferă soluţii ce funcţionează în realitate. Consider că trebuie să apărăm valorile europene. În România, noi, Partidul Naţional Liberal, am câştigat alegerile europarlamentare cu steagul Uniunii Europene în mâinile noastre.Apărând valorile europene în fiecare stat membru, aşa cum am făcut şi în România, îi vom avea pe oameni de partea noastră”, a declarat Siegfried Mureşan, după votul din Congresul PPE.

„Un obiectiv prioritar al mandatului meu va fi Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Trebuie să adoptăm bugetul cât mai repede şi trebuie să adoptăm un buget adecvat priorităţilor propuse. Dacă vrem să facem mai mult pentru oameni, ne trebuie şi o finanţare pe măsură. Voi sprijini acest obiectiv şi din Parlamentul European, unde sunt vicelider al Grupului PPE responsabil pentru buget.

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, care a susţinut un discurs memorabil în limba română la Ateneu, a fost ales preşedinte al PPE, cea mai importantă formaţiune europeană, din care face parte şi PNL. Congresul a avut loc la Zagreb. Tusk are o relaţie apropiată cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Ludovic Orban. „Acest lucru se va reflecta în oportunităţi de investiţie pentru România”, susţine Siegfried Mureşan