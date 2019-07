Mutarea ambasadei din Israel. Dăncilă îi pasează decizia lui Iohannis: Trebuie să îşi asume acest lucru. Să spună dacă va muta sau nu ambasada

„Am avut un memorandum în Guvern, să vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o către celelalte instituţii, trimitem către preşedinte, dar părerea mea este că aici trebuie o decizie politică pe care să o ia preşedintele. Dânsul văd că nu spune nimic, totuşi. Mutarea ambasadei este atributul său, şi cred că dânsul trebuie să iasă public şi să îşi asume acest lucru, să spună dacă va muta sau nu ambasada", a afirmat premierul.

Pe de altă parte, liderul de la Palatul Vicoria a precizat că relaţia cu statele arabe e una bună, cu toate că a existat sprijinul clar dat pentru Israel.

„Relaţia foarte bună cu Israelul nu exclude o relaţie foarte bună cu ţările din Golf, cu ţările arabe. Am avut o primă vizită în Golf, în Emiratele Arabe şi în Kuweit, apoi a doua vizită în Golf, Qatar-ul şi Oman-ul. Am o relaţie foarte bună cu ţările din Golf, deşi sunt un premier femeie. Sunt relaţii mai vechi. Am văzut în ţările din Golf posibilitatea de a merge cu produsele româneşti, o piaţă de desfacere pentru produsele noastre, dar în acelaşi timp am văzut în ţările din Golf şi relaţiile cu statele din Golf posibilitatea de investiţii majore în România”, a spus Viorica Dăncilă.

