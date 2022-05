Ministrul Digitalizării: Cei care au gândit PNRR vor trebui să dea o explicaţie. Unele ţinte sunt destul de greu de înţeles / Replici între Ghinea şi Burduja

„PNRR este un instrument care ne ajută pentru că ţine instituţiile şi statul român să urmeze un parcurs. Nu toţi românii ştiu că, dacă nu îndeplinim PNRR, ratăm 30 de miliarde aproximativ de euro. Asta pune o presiune necesară pe statul român, pe decidenţi, pe aparatul administrativ. Dar mai este un aspect şi aici trebuie văzut cum a fost gândit acest PNRR şi dacă toate jaloanele, ţintele asumate de România, inclusiv încadrarea lor în timp, sunt rezonabile. Sunt ţinte foarte ambiţioase şi trebuie să ne asigurăm că le putem îndeplini”, a declarat Sebastian Burduja, într-un interviu pentru Digi24.

Ministrul Digitalizării a precizat că unele ţinte sunt greu de atins. „Unele dintre ele sunt destul de greu de înţeles şi aici cei care au gândit PNRR vor trebui, la un moment dat, să dea o explicaţie pentru că, iată, avem un document care este bidding, nu există flexibilitate. Ministrul Boloş recent spunea, chiar săptămâna trecută, cred, că va încerca o discuţie cu Comisia pentru o oarecare flexibilizare, acolo unde efectiv nu se poate, dar sunt anumite ţinte care vor fi greu de îndeplinit”, a declarat Sebastian Burduja.

Întrebat dacă va propune teme care să sufere modificări sau rediscutări, Burduja a explicat că deocamdată nu îşi asumă acest lucru. „Deocamdată nu îmi asum lucrul acesta, încercăm să ne ţinem de timelineul stabilit, dar sunt ţinte ambişioase, în special pe proiectul de cloud guvernamental”, a declarat Burduja.

Replica pentru actualul ministru al Digitalizării a venit de la Cristian Ghinea, principalul responsabil de elaborarea PNRR, în Guvernul Cîţu. „„Ia zi, june prim, ce nelămuriri ai? Unde ai ajuns cu cititul? Să ştii că PNRR nu era programat să înceapă când eşti tu numit ministru, trebuia început de mult. Proiectul de cloud trebuia să fie gata. Aşa a început şi Rafila cu văicăreala în loc să tragă să recupereze”, a scris pe Facebook Ghinea.

Apoi, între cei doi au început mai multe contre în spaţiul public.„Cristian Ghinea, las aici doua ţinte, ca sa înţeleagă toată lumea (...) 1. T1 2022 - termen limita pentru finalizarea analizei opţiunilor privind arhitectura cloud-ului guvernamental. 2. T2 2022 - termen limita pentru semnarea contractului de implementare a investiţiei pe baza procedurii de ofertare pentru implementarea investiţiei. Evident, in baza analizei de opţiuni care trebuia terminată pana la final de T1 2022. Deci o procedura de achiziţii de aproape 400 milioane EUR ar trebui terminată (contract atribuit şi semnat, cu tot cu contestaţii, probabil) între 1 aprilie şi 1 iulie 2022. Trei luni. Really? După ce reguli şi termene şi in ce realitate paralelă? P.S. Pe migrare termenele sunt, pe de alta parte, prea lungi. O spun experţii internaţionali care au făcut proiecte similare in alte tari, inclusiv in Republica Moldova”, i-a răspuns Burduja

Fostul ministru al Proiectelor şi Investiţiilor Europene i-a transmis că PNL nu ar fi trebuit să bată pasul pe loc cu echipa de la MIPE, mai ales că au fost câteva săptămâni de interimat la acest minister. „„Da, 6 luni + 3 luni, 9 luni pentru analiza de optiuni si licitatie e rezonabil. Si erau in succesiune. Eu am facut tot PNRR in 8 luni. Daca PNL nu a fost in stare sa numeasca un ministru acolo ati pierdut timpul (...) Ai de terminat astea până la a doua cerere de plată (octombrie pe calendarul anuntat de Valceanu). Abia atunci se blocheaza bani din cauza acestui jalon”, a completat Ghinea.