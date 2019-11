Mihai Tudose face apel la parlamentarii ProRomânia pentru a vota Guvernul Orban: De trei luni totul e blocat. Suntem de Kafka

„Eu consider că astăzi va trebui să avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase şi de grave. Trebuie să avem rectificare bugetară care trebuie efectuată de către Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG şi nu ştiu cum poţi închide anul fiscal. Avem probleme în sănătate, trebuie daţi bani. Avem probleme pentru că autorităţile publice nu sunt finanţate, vine iarna şi trebuie să ne pregătim. Nu avem comisar european şi 27 de ţări aşteaptă după noi, după certurile noastre interne. Va trebui să se vină în Parlament cu Legea bugetului. Asta este o lege care trebuie elaborată de către Guvern şi un interimar nu mai are drept de iniţiativă legislativă. Ce facem, cum trecem bugetul pentru 2020? Un parlamentar nu se poate apuca să facă legea bugetului, nu are cum”, a afirmat Mihai Tudose, citat de Stiripesurse.ro

Fostul premier a adăugat apoi că partidul său trebuie să acţioneze în intereul României şi nu al „unui grup de persoane”. De asemenea, acesta a sublinia că de trei luni România are mai mulţi miniştri interimari şi că „totul este blocat”.



„Eu cred că noi, inclusiv Pro România, trebuie să gândim raţional, să avem Guvern. Noi am dat jos un Guvern şi nu ne-am gândit ce punem în loc? Apropo de Pro România, păi noi spunem că suntem cu România şi ea trage să moară. Trebuie să vedem care este interesul României, nu unul personal sau al unui grup de persoane.



Nu ne place de Orban, bun, pot să înţeleg. Nu ştiu cât de bun sau rău va fi viitorul Guvern, dar orice este mai bun decât haosul de azi. Avem în tolbă o moţiune de cenzură care poate fi trecută în februarie, dacă nu ne convine de Orban, dar astăzi România are nevoie de un Guvern plin. De trei luni stăm tot cu interimari, totul este blocat. Suntem de Kafka! Mai în glumă, mai în serios, oricine este mai bun decât Cuc la Transporturi, bine asta dacă nu se întoarce imbatabilul Andruşcă”, a adăugat Tudose.

Vicepreşedintele ProRomânia a mai precizat, vizavi de ordinele lui Ponta, că e de părerea lui este că formaţiunea ar trebui să voteze pentru învestirea Guvernului Orban.

„În primul rând m-aţi întrebat pe mine şi asta este opinia mea: noi ar trebui să votăm acest Guvern să ieşim din starea asta de incertitudine. În regulă, dacă aşa gândeşte el (Victor Ponta n.r.), asta este opinia lui, eu am opinia mea şi nu mi-o schimb. Eu am vorbit cu mai mulţi parlamentari şi cu şefii de la Brăila şi sunt mai mulţi care gândesc ca mine, care realizează în ce situaţie suntem. Dacă suntem Pro România, noi trebuie să fim alături de România şi de binele acestei ţări”, a conchis Tudose.

„Tudose ne-a minţit pe toţi”

Luni dimineaţă, liderul ProRomânia Victor Ponta l-a atacat pe vicepreşedintele formaţiunii, Mihai Tudose, pe care îl acuză că a negociat atât cu Claudiu Manda pentru reîntoarcerea în PSD cât şi cu liderul PNL Ludovic Orban.



E bine ca măcar separam apele / dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

„Dacă vă puneaţi întrebarea cine este „negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în Weekend să votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European - şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista ProRomânia!