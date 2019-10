Mihai Fifor: Noi nu avem informaţii legate de o eventuală respingere a domnului Nica; prin absurd, dacă ar fi respins, mergem cu altă propunere

„Noi nu avem informaţii legate de o eventuală respingere a a domnului Nica. Am vorbit ceva mai devreme cu domnia sa, evident, pe o cu totul altă temă. Dar era relaxat şi am înţeles că urmează să fie o procedură, dar nicidecum că ar fi vorba de o respingere. Nu văd de ce ne-am face griji în momentul de faţă. Dan Nica este un europarlamentar cu foarte multă experienţă, un om foarte respectat în grupul S&D şi în opinia mea, are şanse reale să obţină această numire din partea comisarului”, a declarat, marţi seară, la Antena 3, Mihai Fifor.



Secretarul general al PSD consideră că nu există motive de respingere a candidaturii lui Dan Nica.



„Dan Nica nu a fost respins, nu văd niciun motiv pentru care ar putea fi respins şi ar trebui să ne gândim la o altă impostază. (...) Presupunând, prin absurd, că Dan Nica ar fi respins, mergem cu altă propunere. Nu este niciun fel de problemă”, a mai spus Fifor.



Acesta a explicat că a mai fost votată încă o propunere în Comitetul Executiv al PSD.



„Există şi o a doua propunere, unii spun de rezervă, noi îi spunem că este a doua propunere aprobată de CEx. Suntem în grafica exactă, aşa cum ne-am propus. Să nu ne grăbim, Dan Nica nu a fost respins”, a mai spus Fifor.



Dăncilă a declarat săptămâna trecută, după CEx, că a avut o discuţie cu preşedintele CE despre propunerile de comisar pe care urmează să le facă România, iar Dan Nica rămâne propunere, fiind o persoană respectată. De asemenea, a anunţat că va fi propusă şi o femeie, Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE.



Dan Nica a declarat, întrebat fiind despre probleme penale, că el nu are nicio problemă. El a subliniat că "este dreptul PSD să propună candidatul pentru comisar", fiind partidul care şi-a asumat guvernarea, şi a afirmat că, în calitate de coordonator de comisie, a gestionat şi probleme care au legătură cu transporturile.



Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins şi a doua propunere a României pentru postul de comisar european. Ursula von der Leyen refuză cooptarea lui Dan Nica în echipa executivului european, a confirmat pentru Digi24 Mina Andreeva, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.



Europarlamentarul Siegfried Mureşan susţine, marţi, pe Facebook, că preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „nu va accepta niciun candidat pentru poziţia de comisar din partea unui guvern aflat în plină procedură de demitere”.