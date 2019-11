Merge Dăncilă la dezbaterea lui Iohannis? Ce a răspuns fostul premier

„Eu aş avea altă abordare. Nu este un candidat care să fugă după celălalt candidat, este un candidat care fuge de celălalt candidat. (…) Trebuie să venim în faţa cetăţenilor să vorbim despre ceea ce am făcut, despre proiectele noastre şi acest lucru arată respectul pentru cetăţeni. În niciun caz România normală nu e România pe care o vrea Klaus Iohannis. În România normală există mai mult respect. (…) Am văzut astăzi declaraţia pe care a făcut-o Klaus Iohannis conform căreia pesediştii nu pot fi reeducaţi pentru că nu pot fi educaţi: a jignit două milioane de cetăţeni. Nu primim lecţii de la preşedintele României în modul acesta. Preşedintele României nu are voie să jignească, trebuie să fie un model. Este preşedintele tuturor românilor în mod teoretic, în mod practic vedem că este preşedintele unui grup şi reprezintă doar acest grup”, a afirmat liderul PSD.

Viorica Dăncilă a explicat care au fost de-a lungul timpului relaţiile pe care le-a avut cu şeful statului.

„La început am căutat consensul şi am sperat într-o relaţie interinstituţională normală. Nu a putut exista această relaţie, pentru că preşedintele României voia o subordonare, voia acapararea întregii puteri în staul român. A avut abordare de dictator, iar în momentul în care a văzut că nu poate da ordine premierului, iar premierul să execute, din trei în trei zile cerea demisia premierului (…) A căutat un război permanent pentru că vroia într-un fel să-şi consolideze poziţia, să-şi consolideze puterea în statul român”, a spus Dăncilă.

Liderul PSD spune că nu are nevoie de legitimarea celor de la PNL, că este legitimată de votul milioanelor de români care au votat-o.

Dăncilă a adăugat că îi vede ”speriaţi” pe cei care îl susţin pe preşedintele Klaus Iohannis. Întrebată ce va face marţi, în ziua dezbaterii anunţate de preşedinte, Dăncilă a spus: „Luăm în calcul ambele variante, analizăm şi vedem”.

”Am văzut şi mesajele date chiar de preşedinte, am văzut mesajele date de ceilalţi din jurul preşedintelui, mesaje foarte urâte, au ajuns până la jigniri, pentru că oamenii slabi jignesc pentru că nu au argumente. Eu o să iau în calcul ambele variante, nu o să mă vedeţi pe mine îmbrâncindu-mă”, a mai spus aceasta.

Dăncilă a l-a catalogat pe Klaus Iohannis drept un preşedinte ”arogant, laş, care minte, care încalcă Constituţia României”, un preşedinte ”avid de putere care vrea să conducă toate instituţiile statului”.