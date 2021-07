Ludovic Orban: Pentru mine nu există discriminare între un membru PNL care provine din fostul PDL şi un membru PNL

Orban a vorbit şi despre episodul cu bodyguarzii de la sectorul 4, el afirmând că niciodată nu a dat pe nimeni afară din partid doar pentru că nu îl susţine personal. Orban a mai precizat că a devenit ”sac de box” pentru anumiţi colegi şi că este obişnuit să fie atacat, însă nu din propriul partid, ci de colegii din PSD.

”Am fost, sunt şi voi fi garantul unităţii PNL. Am demonstrat acest lucru şi voi demontra şi în continuare. Nelu Turc nu a fost în echipă cu mine, l-a susţinut pe Cristi Buşoi. Nu a păţit nimic. Nimeni în PNL nu se aştepta ca Bistriţa să fie pe locul trei şi la europarlamentare şi la parlamentare. Cred că am fost la picior alături de dumneavoastră, cred că în două treimi din localităţile judeţului. Cunosc judeţul, vă cunosc pe dumneavoastră, am colaborat şi am lucrat împreună”, şi-a început Ludovic Orban discursul, sâmbătă, la Conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Bistriţa - Năsăud.

Ludovic Orban a vorbit şi despre primarii din Bistriţa care au plecat din PNL spre PSD.

”Pentru mine, filiala Bistriţa este una dintre cele mai apropiate filiale pentru că am venit din filialele din nord - vest, cred ă este filiala în care am fost cel mai frecvent şi nu îmi pare rău pentru că sunteţi oameni adevăraţi şi vă bateţi cu PSD indiferent de condiţii. Rezultatul nu a fost simplu de obţinut pentru ca spre deosebire de alte filiale care aveau aproape jumătate dintre primarii judeţului, în Bistriţa, OUG 55, în 2014 ne-a luat 20 de primari pe care i-a trecut la PSD pe baza promisiunilor lui Dragnea care umbla cu sacul în spinare şi promitea proiecte pe PNDL1 dintre care mulţi nu am reuşit încă să îi vedem, dar sunt convins că până la urmă îi vom pedepsi şi îi vom schimba în 2024 pe toţi cei care au trădat PNL. Pentru asta mă angajez să fiu alături de toţi candidaţii care se vor bate cu ei”, a mai declarat Orban.

Liderul PNL le-a vorbit colegilor săi din Bistriţa despre unitate în partid.

”Vreau să vă mai spun un lucru despre unitate. Ştiţi foarte bine că am fost unul dintre susţinătorii fuziunii dintre PNL şi PD. A fost o fuziune remarcabilă, o fuziune în urma căreia am reuşit să câştigăm alegerile prezidenţiale şi chiar dacă nu am câştigat alegerile parlamentare, ulterior, cu forţa membrilor proveniţi din cele două partide, am reuşit să realizăm după 2017, toate victoriile pe care le-am realizat împreună. Pentru mine nu există discriminare între un membru PNL care provine din fostul PDL şi un membru PNL care provine din fostul PNL. Pentru mine există doar membri ai Partidului Naţional Liberal care pun osul la treabă, care se implicăşi care contribuie la victoriile PNL”, a afirmat Orban.

Ludovic Orban s-a referit şi la discursul său din judeţul Bacău.

”Am să vă spun câteva cuvinte, pentru că nu a fost primit cum trebuie discursul meu de la Bacău. Noi suntem liberali, este adevărat, susţinem libertatea, susţinem proprietatea particulară, susţinem iniţiativa privată, susţinem profesiile liberale, susţinem individualităţile, susţinem egalitatea de şanse, susţinem egalitatea în drepturile şi libertăţile fundamentale, dar noi nu suntem orice fel de partid liberal, noi suntem Partidul Naţional Liberal şi nu suntem de ieri, de astăzi, noi suntem din 1875 un partid care se confundă cu istoria României şi care şi-a pus amprenta decisivă asupra întregii istorii moderne a României. Din cauza asta, noi, PNL trebuie să avem această componetă naţională, trebuie să revizuim pe rădăcinile puternice pe care le avem în tot ceea ce înseamnă personalitate, tradiţie, cultură a poporului român. Noi trebuie să promovăm toate aceste valori, noi trebuie să apărăm aceste valori. Noi suntem un popor creştin. Cum să nu recunoaştem morala creştină ca o bază a funcţionării societăţii. Noi trebuie să apărăm valori fundamentale ale societăţii româneşti cum sunt familia, biserica, şcoala, satul românesc care ne-a dat matricea culturală şi personalitatea pe care o avem astăzi. Nu avem voie sub niciun moment să acceptăm să dispară ceea ce ne dă identitate şi misiunea noastră este să promovăm toate aceste valori fundamentale, să reprezentăm interesele fundamentale ale României, cel mai bine în conceptul euro-atlantic în care noi, la Partid Naţional Liberal am ancorat România definitiv”, a mai afirmat Orban.

Preşedintele PNL le-a transmis celor din Bistriţa că nu le va spune cu cine să voteze, dar le-a spus că echipa câştigătoare nu se schimbă.

”Nu am să vă spun cu cine să votaţi. Întotdeauna v-am respectat pe voi, membrii PNL pentru că ştiu că până la urmă voi decideţi, pe baza propriilor evaluări, pe baza propriului discernământ şi în funcţie de ce consideraţi că e mai bine pentru viitorul PNL. Un singur lucru vă spun, de regulă, echipa câştigătoare nu se schimbă, iar echipa care a condus filiala PNL a fost tot timpul câştigătoare”, a declarta Orban.

Ludovic Orban s-a referit şi la episodul cu bodyguarzii de la Sectorul 4.

”Am văzut foarte multe discursuri legate de anumite îngrijorări, eu nu am adus nicio firmă de bodyguarzi la nicio conferinţă judeţeană. Văd că aici nu există firme de bodyguarzi. Eu nu am dat afară niciun membru al PNL dintr-o funcţie publică doar pentru că... doar pentru că nu mă susţine pe mine”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul liberal le-a mai transmis colegilor săi, în final, că a devenit ”sac de box” pentru anumiţi colegi, dar că el în continuare nu va ataca pe nimeni.

”(...) Nu vreau să mă plâng că am devenit sac de box pentru anumiţi colegi de-ai mei. Sunt obişnuit. Sigur că sunt obişnuit să fiu atacat de PSD, nu de colegi de-ai mei. Cu toate astea, vă garantez, nu voi răspunde. Voi avea exact mesajul meu pozitiv, proiectul meu, viziunea mea, obiectivele pentru PNL şi obiectivele sunt foarte simple: să păstrăm PNL pe primul loc şi să câştigăm toate alegerile din 2024. Împreună cu voi vom reuşi!”, a declarat Orban.