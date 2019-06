Ludovic Orban: Am mari aşteptări din partea lui Cioloş

„Am mari aşteptări din partea lui Dacian Cioloş. A fost comisar european din partea PPE. Cred că odată cu alegerea lui Dacian Cioloş ca lider al grupului Renew Europe va fi mai uşor să îi convingă pe colegii lui să susţină această procedură transparentă, democratică, să susţină candidatul PPE. Noi am convins PPE să o susţină pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european şi ne-ar fi de mare folos ca Dacian Cioloş, din poziţia extrem de importantă pe care o are, să adauge suportul grupului pe care îl conduce şi mai ales voinţa grupului pe care îl conduce, pentru a ne asigura că voinţa exprmată în Parlamentul European şi anume ca Laura Codruţa Kovesi să ajungă procuror-şef european”, a declarat preşedintele PNL joi seară la Realitatea TV.





Orban a mai precizat că se aşteaptă de la Dacian Cioloş, prin pozţia pe care o are, să susţină şi interesele României.



„Sunt negocieri şi legate de programul viitoarei Comisii Europene, extrem de dificile. De exemplu, să stiţi, sunt unii care vor să schimbe Politica Agricolă Comună, care vin cu nişte năzdrăvănii care riscă să afecteze inclusiv fermierul român, care pun sub semnul întrebării capacitatea fermierului român de a deveni competitiv la nivel european. Ne aşteptăm din partea lui Dacian Cioloş, din poziţia pe care o are, să avem o bună coordonare la nivel european şi prin poziţia pe care o are să putem să ajutăm la luarea acestor decizii care sunt inclusiv în beneficiul României”, a adăugat Ludovic Orban.





Miercuri, fostul premier Dacian Cioloş a fost ales preşedinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European. Renew Europe este al treilea grup ca pondere în legislativul european.



„Preşedinţia grupului Renew Europe e doar un pas în construcţia politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru”, sublinia Cioloş pe Facebook



