Ludovic Orban, felicitat pentru numirea în funcţia de prim-ministru de către Andrei Năstase, vicepremierul Republicii Moldova

Scrisoarea integrală a vicepremierului Republicii Moldova, Andrei Năstase:

„Vă scriu aceste rânduri în numele meu personal şi al tuturor celor de care aţi fost atât de aproape în ultimii ani, prin abordările publice şi acţiunile dumneavoastră şi ale colegilor din Partidul Naţional Liberal.



Noi, cei din Blocul ACUM, singurii mesageri oneşti ai dorinţei poporului din Republica Moldova pentru democratizarea, emanciparea şi modernizarea societăţii noastre, vă transmitem sincere felicitări pentru nominalizarea, de către Excelenţa Sa, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, la înalta şi plina de responsabilitate funcţie de prim-ministru al României.



Vă asigurăm de preţuirea noastră pentru tot ce aţi făcut şi veţi face în continuare pentru Chişinău şi pentru Republica Moldova, pentru triumful democraţiei şi al valorilor acesteia, valori care au fost puse în paranteze, în ultimii ani, atât la Bucureşti, cât şi la Chişinău.



Vă dorim succes şi reuşite în noua funcţie pe care ştim sigur că o veţi onora prin decizii corecte şi echitabile pentru fiecare cetăţean al României şi vă rugăm să nu uitaţi niciodată de cei mai loiali şi mai buni prieteni pe care-i aveţi în stânga Prutului.



Dorinţa noastră de a dezvolta proiecte comune cu administraţii de succes din România este esenţială şi constantă şi va fi potenţată de faptele noastre concrete care vor putea fi măsurate imediat după finalizarea alegerilor locale din Republica Moldova.



Având certitudinea că Preşedintele României, domnul Klaus Ioahannis, va obţine un al doilea mandat de Preşedinte al României şi având în vedere seriozitatea cu care ştim că veţi aborda viitorul parcurs european al României, suntem convinşi că vom găsi toate soluţiile care pot apropia şi mai mult Republica Moldova de spaţiul economic, social, cultural, istoric şi naţional căreia aparţine de drept, de România şi de Uniunea Europeană”, se arată în scrisoarea acestuia.

În urmă cu câteva ore, preşedintele Klaus Iohannis anunţa la Palatul Cotroceni că îl propune pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de prim-ministru. Liderul liberal are zece zile la dispoziţie să-şi formeze echipa pentru Palatul Victoria.„După consultările cu partidele politice şi formaţiunile politice parlamentare am tras concluzia spusă şi după prima rundă de consultări, că se conturează un Guvern în jurul PNL. PNL a fost singurul partid care a venit şi a spus direct că sunt dispuşi, chiar dacă e foarte dificil, să-şi asume guvernarea. Guvernul care va fi instalat va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare. dacă veni vorba de ele, repet că alegerile anticipate sunt o soluţie bună, dar nu cu Guvernul Dăncilă interimar. Am decis să desemnez următorul prim-ministru în persoana lui Ludovic Orban”, a declarat Klaus Iohannis.De cealaltă parte, liderul PNL a anunţat că printre priorităţile noului guvern se regăsesc digitalizarea administrativă, infrastructura de transport, sănătatea şi educaţia.„Câteva priorităţi ale noului Guvern: vrem simplficarea adminsitrativă, digitalizarea administrativă, acordarea unei atenţii serioase pentru obiectivele din infrastructura de transport, de sănătate şi de educaţie. Vrem consolidarea parcursului european al României, în conformitate cu pactul semnat de PNL. Vrem respectarea rigorilor privind statul de drept. vrem asigurarea unei independenţe reale a Justiţiei, readucerea instituţiilor guvernamentale în slujba cetăţenilor”, a declarat Orban.