Lucian Romaşcanu: Vinovat e Iohannis şi Guvernul PNL. Guvernul a scăpat pandemia de sub control

„Acum Iohannis a pierdut şi controlul raţiunii. A avut o ieşire necontrolată la televizor după ce a fost criticat de toată lumea. Toată lumea s-a plictisit să audă aceeaşi placă că PSD e vinovat. Să fie clar, vinovat e Iohannis şi guvernul PNL. PNL a scăpat de sub control pandemia. De aceea ne află în această situaţie din care nu mai putem ieşi. Acest guvern incompetent şi criminal e de vină pentru această pandemie.

Reacţia acestuia vine după ce Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi, un atac foarte dur la adresa celor din PSD despre care a afirmat că a tergiversat adoptarea Legii carantinei şi izolării în Parlament, ceea ce a dus la creşterea numărului de cazuri.

„1356 de persoane detectate cu coronavirus. Dragi români, un nou record negativ extrem de îngrijorător. Pe bună dreptate, ne punem întrebarea: cum am putut să ajungem aici. Asta o să vă explic în următoarele minute. Se ştie că în starea de urgenţă în România am avut epidemie, am avut decese, dar un număr foarte limitat. Autorităţile îşi făcuseră treaba, spitalele, medicii s-au mobilizat. Lucrurile au mers foarte bine până acum câteva săptămâni.

Aceasta situaţie nu a convenit PSD. Guvernul şi-a făcuttraba, preşedintele şi-a făcut treaba. Atunci PSD a căutat soluţii pentru PSD. Din păcate, PSD controlează încă majorităţi în Parlamentul României. PSD, împreună cu alţii. De exemplu, cu UDMR. Să nu uităm când PSD a încercat să treacă pe şest o iniţiativă a UDMR pentru a da autonomie aşa zisei secuimi”, a subliniat preşedintele.