Liderul PNL Constanţa: Voi solicita Guvernului să verifice condiţiile în care ANRM a semnat un contract de cesiune pentru Lacul Techirghiol

„Voi solicita Guvernului să verifice dacă contractul de cesiune nr. 23.740/2021 privind exploatarea resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, judeţul Constanţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent şi o societate privată respectă legea, astfel încât să nu se distrugă această resursă unică”, spune Bogdan Huţucă, liderul PNL Constanţa.

Liderul liberal atrage atenţia că acest contract a fost deja semnat, deşi încă nu se ştie ce conţine. „În momentul de faţă, nimeni nu ştie dacă contractul stipulează faptul că nămolul de aici poate fi vândut, dacă poate fi împachetat, exportat sau folosit în produse cosmetice. Nu ştim nici măcar cu ce tipuri de ambarcaţiuni va fi extras.

El explică faptul că „astfel de chestiuni sunt importante, pentru că de exemplu bărcile cu motor riscă să afecteze Artemia salina, un crustaceu primitiv care trăieşte în apa cu salinitate mare şi care prin descompunere bacteriană, împreună cu alga Cladophora cristalina, formează nămolul sapropelic care are calităţi terapeutice. Toate aceste elemente sunt fundamentale, căci riscăm să rămânem fără această resursă benefică pentru sănătatea a milioane de români. De aceea, avem obligaţia să ne asigurăm că această resursă nu este risipită sau consumată extensiv până al dispariţia ei”.

Potrivit liderului, „lacurile cu proprietăţi curative au avut dintotdeauna un statut special, iar exploatarea resurselor s-a făcut cu o autorizaţie specială care conţineau prevederi clare. Astfel, bazele balneoclimaterice care îl extrăgeau, aveau obligaţia de a întoarce nămolul folosit în lac, preferabil în aceleaşi cuiburi din care a fost scos. Acum suntem în situaţia în care pentru prima dată se dă o licenţă de exploatare a nămolului fără a şti dacă contractul respectă legile statului şi legile naturii”, spune Huţucă.

Liderul liberal aminteşte că „guvernele pesediste girate de Liviu Dragnea” au început acest demers. „Guvernele pesediste girate de Liviu Dragnea au început demersul de concesionare a unei părţi din Lacul Techirghiol, motiv pentru care am fost rugat de specialiştii din judeţ, şi nu numai, să intervin pentru a apăra această resursă balneoclimaterică unică. De aceea, în timpul guvernărilor PSD am făcut patru interpelări către Guvern în care am atras atenţia că se pregăteşte un act îngrozitor. Le-am transmis şi lor, şi transmit şi acum, mesajul specialiştilor care atrag atenţia că o exploatare sistematică a unui habitat labil, fără a se ţine cont de toate măsurile de protecţie şi regenerare obligatorii, pentru a conserva şi păstra nealterate proprietăţile nămolului pe o perioadă cât mai lungă de timp, va determina sfârşitul tuturor staţiunilor balneare de pe malul Mării Negre”, mai spune Huţucă.

Liderul PNL Constanţa explică faptul că dispariţia acestui nămol sapropelic „ cu toate proprietăţile sale terapeutice”, ar duce la pierderea turiştilor dde aici. „S-ar pierde astfel atât o sursă de sănătate unică cât şi mii de locuri de muncă legate de această industrie”, spune Huţucă.