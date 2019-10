Klaus Iohannis: Un iz de comunism tot mai simţim când vorbim de PSD

„Suntem în război împotriva PSD-ului care a încercat să acapareze întregul stat. PSD-ul nu a atacat doar statul, PSD-ul nu a atacat doar marile sisteme publice, PSD-ul nu a atacat doar democraţia românească, PSD-ul i-a atacat pe români şi pentru asta cineva trebuia să ia partea românilor. Asta am facut eu împreună cu voi. Ne-am câştigat libertatea. Am instaurat democraţia în ultimii 30 de ani dar parcă aşa un iz de comunism tot mai simţim când vorbim de PSD”, a declarat Klaus Iohannis.





Acesta a adăugat apo că România ar fi avut aceleaşi condiţii ca la Paris sau Munchen dacă PSD-ul nu ar fi „inhibat dezvoltarea României”. Totodată, Iohannis a făcut apel ca oamenii să iasă la vot.pentru a „ne elibera de rămăşiţele comunismului şi de PSD”.







„Pesediştii sunt o forţă politică care din păcate a inhibat în perioade importante dezvoltarea României. Fără PSD am fi fost mult mai departe. Fără PSD am fi avut aceleaşi condiţii ca la Paris, Munchen. Românii sunt în popor harnic, în 30 de ani ne-am fi ridicat la acelaşi nivel dacă nu am fi avut pedica majoră numită PSD. Să nu vă imaginaţi că PSD-ul a fost învins. Nici vorbă. PSD-ul e un partid imens. PSD a adânc înşurubat în toate structurile statului. Resetarea statului român, deschiderea căii spre România normală se poate face doar într-un singur fel. Prin vot. Numai printr-un vot românii pot alege o conducere democratică în adevăratul sens al cuvântului. Numai prin vot ne eliberăm de rămăşiţele comunismului şi de un PSD care a inhibat dezvoltarea României”, a mai subliniat Klaus Iohannis.