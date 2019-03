Klaus Iohannis, atacat de Biserica Ortodoxă pentru afirmaţiile privind referendumul pentru familie: „Un nihilist cu acte în regulă”

Primul care l-a luat în vizor pe preşedinte a fost Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, care într-un op-ed publicat miercuri de mai multe instituţii de presă, spunea că „a ofensa peste 4 milioane de români lucizi şi fideli unor valori”, nu are „nimic aristrocratic”.

„A ofensa peste 4 milioane de români lucizi şi fideli unor valori limpezi validate de istorie, nu de toane ideologice, şi fără de care o societate face implozie, români care nu s-au lăsat îmbrobodiţi de valul imens şi murdar de manipulare mediatică, cărora li se adaugă alte milioane de români care gândesc familia naturală în aceiaşi termeni, dar care au fost influenţaţi de această manipulare, nu are în sine nimic aristocratic. A jubila incitator, lipsit de imparţialitate şi eleganţă în faţa confruntării civice dintre cei care «dau cu flit» normalităţii şi cei care vor să o apere democratic, nu are în sine nimic constructiv. Asemenea atitudini – toate, în răspăr cu creştinismul asumat ca mod de viaţă – exprimă sumar, dar edificator viziunea post-modernă lipsită de imaginaţie morală a lui homo eticus trăitor în sterilizantul ev media şi în epoca post-adevăr”, a declarat Bănescu, fără să-l menţioneze direct pe Iohannis.

Joi, episcopul Huşilor, Ignatie, l-a atacat şi el pe preşedinte într-un mesaj postat pe Instagram, spunând despre acesta că a devenit un „nihilist cu acte în regulă”, potrivit Agerpres.



„Având în fundal definiţia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă. Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează. Dragostea fără de măsură faţă de minorităţile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid – cred că, mai pe româneşte, aşa-i spune flitului – faţă de ‘majorităţile’ (heterosexuale). Ăsta se numeşte progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul ‘tolerant’ al omului recent. Sau ‘aşa cum se spune popular’, în timp ce unii suntem nişte muşte intolerante, infatuate şi vrednice de a fi ucise cu flitul, alţii sunt oameni cu ‘minţile luminate’ la neonul progresismului şi vrednici să trăiască plenar din pâinea toleranţei neomarxiste. Trag nădejde că eu, o muscă conservatoare, infatuată şi neafiliată politic, am priceput bine, în spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut să ne transmită domnul preşedinte”, a precizat episcopul Ignatie, citat de Agerpres.

Marţi, în deschiderea Festivalului One World Romania, Klaus Iohannis relatat că a devenit „inamicul public numărul unu” după ce a susţinut că românii trebuie să fie toleranţi şi că cei care au promovat referendumul „au fost orice numai toleranţi nu”.

„Vă amintiţi, când a apărut acea idee cu referendumul, eu, dintr-odată, am devenit inamicul public numărul unu pentru o grămadă de oameni, când am spus că trebuie să fim toleranţi. Şi s-a văzut că, din păcate, am avut dreptate. Cei care au promovat referendumul au fost orice numai toleranţi nu. Dar românii au fost mult deasupra acestui discurs. Au dat o lecţie imensă acestor infatuaţi care au propagat ura şi, pur şi simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit”, a declarat Iohannis.

