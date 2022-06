Joe Biden, mesaj pentru liderii ţărilor din formatul B9: „SUA se angajează să apere Flancul Estic al NATO”

UPDATE - Joe Biden le-a transmis o scrisoare liderilor ţărilor din formatul B9. Potrivit informaţiilor „Adevărul”, preşedintele SUA evocă faptul că statele B9 se află în prima linie a răspunsului colectiv al comunităţii euroatlantice în faţa agresiunii neprovocate şi nejustificate a Rusiei în Ucraina.

Totodată, Biden a reafirmat angajamentul SUA pentru asigurarea securităţii statelor B9, precum şi a tuturor statelor membre NATO, în faţa oricăror acte de agresiune. În acest sens, preşedintele SUA a menţionat forţele şi echipamentele militare pe care le-a trimis deja în statele din regiune.

***

„Preşedintele Biden le doreşte aliaţilor noştri din formatul Bucureşti 9 (B9) un summit de succes astăzi şi aşteaptă cu nerăbdare să-i vadă la Summitul NATO de la Madrid. SUA se angajează să apere Flancul Estic al NATO, să consolideze securitatea energetică a regiunii şi să lucreze împreună pentru a sprijini Ucraina”, este mesajul pe care l-a transmis Biden, potrivit unei postări pe Twitter.

Klaus Iohannis găzduieşte vineri, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9). Evenimentul este organizat la invitaţia Preşedintelui României şi a Preşedintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, ca iniţiatori ai acestui format, şi se va desfăşura cu prezenţa la Bucureşti a preşedinţilor din Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia şi Bulgaria. Preşedinţii Cehiei şi Slovaciei nu au putut participa în format fizic.

President Biden wishes our Bucharest Nine (B9) Allies a successful summit today and looks forward to seeing them at the NATO Summit in Madrid. The US is committed to defending NATO’s eastern flank, bolstering the region’s energy security, and working together to support Ukraine.