Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ, dar rămâne la conducerea Consiliului Judeţean

Informaţia privind autosuspendarea de la şefia PSD Neamţ a fost confirmată de Ionel Arsene pentru Agerpres , acesta menţionând că preşedinte interimar al filialei va fi Daniel Harpa (preşedinte executiv).

"Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene, nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiar, dar nu cel care urmăreşte fazele nici de proiectare, nici de expertiză. Şi eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică – eu ştiu că este un bun coleg – şi în perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte al PSD-ului de la Neamţ ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei”, spunea Ciolacu după prăbuşirea podului.





Ulterior autosuspendării din funcţia politică, purtătorul de cuvând al USR a solicitat conducerii PSD demiterea lui Arsene din partid şi de la Consiliul Judeţean Neamţ.



Un pod rutier s-a prăbuşit în judeţul Neamţ, pe 9 iunie, o persoană fiind rănită. Ca urmare a incidentului au fost deschise mai multe dosare penale, unul fiind sub coordonarea DNA şi vizând reabilitarea podului şi reluarea traficului rutier.

Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, este condamnat în primă instanţă la opt ani şi patru luni într-un dosar de trafic de influenţă.