Iohannis cere explicaţii de la Ministerul Sănătăţii după raportarea zero a infecţiilor nosocomiale: Mi se pare cel puţin ciudat

Iohannis a fost întrebat, luni, în conferinţa de presă, despre faptul că direcţiile de sănătate publică nu au raportat niciun caz de infecţie nosocomială la cele peste 5.800 de decese ale pacienţilor cu COVID-19, în condiţiile în care în ţările dezvoltate 30% din pacienţii care au ajung la Terapie Intensivă au infecţii asociate actului medical.





„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta", a declarat Klaus Iohannis.





Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti, Beatrice Mahler, afirma, în 11 septembrie, că trei pacienţi cu COVID-19 internaţi la terapie intensivă în spitalul pe care îl conduce au fost aduşi cu infecţii nosocomiale de la Spitalul Judeţean Braşov şi de la două alte spitale din Bucureşti.