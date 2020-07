Iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”, adoptată de Camera Deputaţilor. Ce urmează

„Niciunul dintre votanţii oricărui partid reprezentant în Parlament nu a spus că vrea să premieze hoţia. Datoria noastră, ca parlamentari e să facem aceste instituţii funcţionale, datoria noastră e să ne asigurăm că cei care au produs pagube societăţii nu mai pot face aceste lucruri. E de fapt vorba de un banal instinct de conservare. Gândiţi-vă cum vom fi judecaţi de generaţiile care urmează, pentru că nu mai putem tolera aşa ceva. Nu mai putem tolera penali în funcţii publice şi vă cer şi dvs. să faceţi acelaşi lucru”.

Florin Roman a precizat, la rândul său, că liberalii au sprijinit iniţiativa: „PNL, alături de preşedintele Klaus Iohannis, au fost principalii promotori ai referendumului privind interzicerea amnistiei şi graţierii pentru penali. PNL a depus un proiect prin care includeam şi această iniţiativă civică în proiectul de lege înaintat Parlamentului. Ca şi semnatar al iniţiativei, mi-aş fi dorit ca ea să nu fie pătată politic, pentru că cei care au semnat au avut un cap de tabel, fără sigle de partide, fără doctrine. Se spunea că cetăţenii îşi dorea acest lucru. Azi votăm un proiect de lege care va zace la Senat atât cât e cazul. Vreau să îi spun colegului meu mai tânăr că Fără penali în funcţii publice nu se întâmplă de mâine, chiar dacă majoritatea ne dorim asta. Aşadar, va trebui votată de Senat şi Guvernul va trebui să organizeze în 30 de zile un referendum. Singurul lucru care s-a schimbat e că azi Marcel Ciolacu scapă de un cartof fierbinte pe care îl transmite senatorilor şi aşteptăm să vedem când va fi dezbătut proiectul la Senat şi vom avea un vot. De abia atunci putem vorbi despre ceea ce ne dorim cu toţii – Fără penali în funcţii publice. Vă rog un singur lucru, lăsaţi-o să fie iniţiativă civică, nu o murdăriţi cu sigle de partid”.

Pe de altă parte, Alfred Simonis a precizat: „PSD susţine această iniţiativă civică şi va vota astăzi pentru adoptarea ei în Camera Deputaţilor. Noi suntem cei care am propus introducerea acestui proiect, pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, pentru a putea da azi un vot final pe această lege. Spunea dl Barna faptul că e un moment important, istoric parcă şi că speră să adoptăm această iniţiativă. Mă tot chinui de trei, patrnu ani, să găsesc un consens pe temele importante şi ori de câte ori găsim un cvasiconsens, găsim câte ceva de criticat. Cred că e un moment în care putem să lăsăm deoparte orgoliile. Am votat pentru versiunea USR pentru că e cea mai avansată şi cea care a trecut de un control de constituţionalitate şi cred că e important să luăm această decizie împreună, fără a ne mai reproşa. E adevărat că a apărut într-un moment dinanintea campaniei electorale, dar cred că putem vota fără a ne mai reproşa. Această iniţiativă presupune ca un condamnat cu pedeapsă privativă de libertate nu poate candida până când nu este reabilitat. În acest moment avem această ruptură care de reflectă în capitalul scăzut de oameni politici. Oamenii nu au încredere în deciziile pe care Parlamentul sau Guvernul le ia. PSD are obligaţia să fie schimbarea de lance în relaţia între cetăţeni şi oamenii politici. Trebuie să ne asigurăm că nu ajung oameni cu astfel de probleme în funcţii publice şi să existe nişte criterii de integritatate. Vom susţine, votarea acestei iniţiative şi, atunci când se va susţine referendumul, şi adoptarea referendumului pozitiv”.