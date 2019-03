Ilie Năstase şi Anghel Iordănescu deschid lista UNPR la europarlamentare. Obiectivul fixat de Gabriel Oprea: 10%

Pe primul loc, Ilie Năstase, Anghel Iordănescu, Luminiţa Adam, europarlamentarul nostru Tănăsescu, îl avem pe Mircea Manolache, preşedintele nostru de la Iaşi care a obţinut un număr record de semnături. Îl avem pe domnul Constantin Tomescu, care este şi viceprimar al sectorului 6, un tânăr de mare perspectivă, pe domnul profesor universitar Bică, vicepreşedinte şi coordonator de regiune. Roman Apostol Picu care e şi viceprimar al municipiului Galaţi, preşedintele organizaţiei din Galaţi, o avem pe Laura Berbecaru, activist puternic la organizaţia Bucureşti. Îl avem pe domnul profesor Dinga, fost ministru al integrării europene, domnul Gerald Gheorghe Popa, profesor universitar, Titus Bojin care este şi vicepreşedinte al organizaţiei Timişoara vicepreşedinte al partidului, şef de regiune. Generalul Constantin Dulcan, avocatul Daniel Manolache, Murgu Neagu, preşedinte la Vrancea, avocatul Gheorghe Ioniţă, medicul Iulian Popescu, viceprimarul sectorului 1 Daniela Popa, economistul Alexandru Tudor, Cosmin Mairan manager de proiect, profesor Vasile Şelaru, inginer Mihai Banu, Porumbel Florin Trosca, profesor Andrei Popetea, Andreea Neţoiu jurist, fostul deputat Alin Bucur, Daniel Popescu inginer, Robert Candoi economist, Liviu Stoica economist, Valentin Stan economist, Vasilică Dinică tehnician operator, Dumitru Oprea consilier local, Marius Muscalu jurist", a afirmat Gabriel Oprea, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că partidul său îşi propune să trimită în Parlamentul European "patrioţi adevăraţi".

"Aşa cum au spus şi colegii mei UNPR doreşte să trimită în Parlamentul European români, patrioţi adevăraţi care să se bată pentru interesele României şi nu să îşi denigreze ţara. Sloganul nostru de campanie este pentru o Europă prosperă, schimbăm România în bine, Dumnezeu, onoare şi patrie. Obiectivul strategic al UNPR este ca anul viitor să obţinem aşa cum am mai avut peste 10% la alegerile locale şi peste 10% la alegerile parlamentare şi să intrăm înapoi în Parlamentul României, a explicat Oprea.

Ilie Năstase, primul candidat pe lista pentru europarlamentare la europarlamentare, a declarat că a luat o decizie dificilă privind candidatura sa, spunând că este probabil ca acesştia să fie ultimii cinci ani din viaţa sa.

"Cred că e momentul să schimbăm situaţia în care se află România la Parlamentul European. Avem acolo nişte români care într-adevăr au fost votaţi de nişte români cinstiţi şi s-au dus acolo şi ai făcut invers. Au denigrat ţara, nu s-au ocupat să progresăm, să aducem investitori în România. Au făcut exact pe dos. Noi vrem să schimbăm treaba asta. Cu echipa pe care o avem cred că putem face treaba asta. Vreau să vă spun că pentru mine, la vârsta mea, am luat o decizie foarte dificilă. Pentru că probabil o să fie ultimii ani din viaţa mea dacă o să ajung acolo, cinci ani, dar vreau să îmi dau ultimii ani din viaţa mea pentru România. Mulţumesc", a spus Năstase.

Cel de-al doilea candidat pe lista UNPR pentru europarlamentare Anghel Iordănescu a declarat că "România trebuie să fie conştientă că trebuie reprezentată de oameni cu demnitate şi cu mare onoare".

"Aş vrea să vă spun că sunt mândru că fac parte din această echipă a UNPR-ului desemnată de partid pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Este o echipă valoroasă, o echipă cu personalităţi marcante, profesionişti, oameni care au performat în activitatea lor de-a lungul timpului. UNPR-ul sunt convins că merită să fie în Parlamentul European şi cred că România trebuie să fie conştientă că trebuie reprezentată de oameni cu demnitate şi cu mare onoare. Sunt convins că eu, din punctul meu de vedere, care am împreună cu UNPR-ul un anumit trecut, putem avea în continuare un viitor fericit pentru noi şi pentru ţara noastră. În acelaşi timp, vă spun sincer, sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România la nivel înalt şi vă asigur că întotdeauna am făcut-o punând interesul tricolorului înaintea oricărui, să zicem avantaj. Ca fost sportiv, ca fost antrenor, care am reprezentat România la nivel înalt, vă asigur că şi de data aceasta, îmi voi face datoria faţă de ţară", a afirmat Iordănescu.

Oprea a mai spus că lista pentru alegerile europarlamentare este formată din 33 de candidaţi ai UNPR.

Joi a fost termenul limită pentru înscrierea candidaturilor la europarlamentare. Campania electorală începe pe 27 aprilie şi se încheie pe 25 mai, ora 7.00. Alegerile pentru PE vor avea loc pe 26 mai.

