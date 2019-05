Ieri în Timişoara, azi în Bucureşti. Iohannis participă la mitingul PNL din Piaţa Victoriei

PNL a anunţat că şeful statului a fost invitat pentru a se adresa participanţilor cu privire la Referendumul convocat în 26 mai. La miting vor fi prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, lideri naţionali şi locali ai PNL, primari, parlamentari şi candidaţi ai partidului la alegerile europarlamentare.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Timişoara, că în ultima vreme aude "un discurs politic abject", întrucât "umblă unii prin ţară şi spun că problemele noastre vin de la Bruxelles". "Am constatat că în România a apărut un discurs nu eurosceptic, nu, un discurs eurofob. Şi faptul că acest discurs a fost transformat într-un mesaj de campanie de partidul de guvernământ din România mi se pare rejectabil", a afirmat preşedintele.

"Acum doi ani am fost la un summit informal, cam cum a fost cel de la Sibiu, la Bratislava, oraş frumos şi ăla. Şi după summit un grup de jurnalişti au început să interogheze. Întrebarea pentru mine a fost cum văd viitorul Europei. Am spus că sunt pro-european declarat şi convins. Am rămas foarte surprins că această afirmaţie a fost remarcată de foarte multă lume şi mi-am pus întrebarea de ce este un lucru interesant că un lider european spune asta. Mi se părea că trebuie să fie un lucru normal. Acest lucru nu mi-a plăcut, recunosc, şi am profitat de pe urma interesului crescut cu ocazia preşedinţiei Consiliului UE şi am decis să scriu o carte, o carte despre Europa", a declarat Klaus Iohannis, vineri seară, la Timişoara, unde şi-a lansat volumul "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa".

