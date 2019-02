Partidul ne ghida ideologic, ne guverna viaţa, iar Securitatea avea grijă ca orice formă de opoziţie să fie eliminată. La Revoluţie, mulţi dintre noi am crezut că Partidul şi Securitatea au dispărut, însă ne-am înşelat, iar hidra roşie a reuşit nu numai să supravieţuiască, ci, la fel ca în legenda greacă, să-şi înmulţească capetele. PCR a devenit FSN-PDSR-PRM-PSM, iar Securitatea a creat Vatra Românească - UNPR şi şi-a infiltrat oamenii în toate partidele de opoziţie cu scopul de a le distruge credibilitatea şi de a asigura moştenitorilor PCR accesul la guvernare şi la resurse. Aflându-ne în prag de campanie electorală cred că este nimerit să încercăm să descoperim care sunt astăzi, în 2019, capetele hidrei roşii la nivel de actori politici.

În mod normal, PSD este primul pe listă. Este moştenitorul direct al PCR şi, la fel ca partidul lui Dej şi Ceauşescu, mimează că guvernează în numele interesului naţional. PSD este un partid antieuropean şi antidemocratic, chiar dacă securitatea şi dezvoltarea ţării este strâns legată de UE şi de valorile acesteia. Şi la nivel administrativ, PSD a dus mai departe o practică comunistă: ajustează cifrele economice pentru a prezenta populaţiei o realitate care nu există.

ALDE este al doilea pe listă. Este o parte din creaţia fostei Securităţi care a reuşit să „reinventeze“ liberalismul postrevoluţionar. Afaceriştii-jăpcari, îmbuibaţi la banul public, traseişti de duzină, au găsit în partidul lui Călin Popescu Tăriceanu casa în care să stea vremelnic cu chirie. Sunt echivalentul verdeţilor şi vadimiştilor din anii 90, mai precis, sunt balamaua pe care se sprijină moştenitorii direcţi ai PCR pentru a-şi perpetua puterea.

Pro România este al treilea pe listă. Este o alternativă la ALDE, o imagine a acestuia în oglindă. Partidul lui Ponta este pregătit să fie „soluţia imorală“ din 2020, în cazul în care PSD pierde alegerile. Dacă PNL, USR şi PLUS pică în această capcană, Ponta va dinamita din interior guvernarea post-PSD. Umflat cu tot felul de „acoperiţi“, Pro România-Ponta are în esenţă aceeaşi dorinţă ca şi PSD-ALDE: să pună Justiţia cu botul pe labe. Victor Ponta pare democrat doar prin comparaţie cu Liviu Dragnea, însă prietenul lui Sebastian Ghiţă, admiratorul lui Mao şi Che Guevara, are o agendă politică nedemocratică trasată de cercul de interese care l-a promovat în politică, care nu este mult diferită de cea a actualei coaliţii de guvernare.

PMP este un alt cap al hidrei roşii, mai mic, dar necesar pentru perpetuarea unei clase politice corupte şi lipsite de coloană vertebrală. Este resursa de traseişti din care se înfruptă PSD-ALDE şi care oferă actualei guvernări majoritate parlamentară.

La fel ca în ani ʼ90, Opoziţia este şi ea „virusată“ cu tot felul de politicieni-microbi, care răspund unor comandamente din zona hidrei roşii şi care au ca scop deturnarea PNL, USR şi PLUS de la linia unei guvernări normale, democratice. PNL este cel mai important, dar şi cel mai fragil partid din acest punct de vedere, cu numeroşi penali care decid la nivel central şi teritorial, în timp ce USR şi PLUS par, cel puţin deocamdată, că au doar câteva mici probleme cu câţiva „implantaţi“.